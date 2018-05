OFICJALNIE: Amazon jednak uratowało "The Expanse"

3 2 1



Fani serialumogą odetchnąć z ulgą. Czwarty sezon powstanie. W piątek szef Amazonu ogłosił, że jego platforma przejęła projekt.Pierwsze trzy sezony serialu nadawała stacja Syfy. Powodem kasacji nie była malejąca widownia (choć ta rzeczywiście się kurczyła), lecz warunki umowy. Syfy miało prawa wyłącznie do emisji na swoim kanale, co w przypadku tego serialu było mocno niekorzystne dla stacji.powstał na bazie powieści SF "Przebudzenie Lewiatana" S. A. Coreya (pod którym to nazwiskiem kryją się Daniel Abraham i Ty Franck).