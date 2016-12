OFICJALNIE: Ryan Gosling wybierze się z reżyserem "La La Land" na Księżyc

Rok temu informowaliśmy o tym, że Ryan Gosling rozważa ponowną współpracę z Damienem Chazelle'em , reżyserem. Teraz wiemy już, że panowie z całą pewnością spotkają się na planieFilm opowie o pierwszym człowieku na Księżycu. Neil A. Armstrong to oficer marynarki i pilot testowy. Życiowa tragedia uczyniła z niego człowieka całkowicie poświęconego podbojowi kosmosu, odsuwając go jednak od rodziny. Jego zaangażowanie było tak wielkie, że NASA uznało go za lepszy materiał na bohatera i uznała, iż to właśnie Armstrong, a nie Buzz Aldrin będzie pierwszym człowiekiem na Księżycu. Doświadczenie to zmieniło astronautę, który zamiast wykorzystać sławę, odsunął się od świata polityki i postanowił odbudować relacje rodzinne.Scenariusz przygotowuje Josh Singer ) na podstawie książki. Już kilkakrotnie próbowano ją wykorzystać jako podstawę fabuły. W 2000 roku tematem zajął się Clint Eastwood . Osiem lat później Universal Pictures do napisania scenariusza zatrudniło Nicole Perlman ).