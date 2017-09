Odkrycia na 33. Warszawskim Festiwalu Filmowym

Nasza niekonkursowa sekcja Odkrycia wzbudza co roku bardzo duże zainteresowanie. W jej ramach pokazujemy filmy zdobywające uznanie publiczności na festiwalach filmowych całego świata. To perełki, o których na pewno usłyszycie jeszcze nie raz! Podczas 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego zobaczymy:W małym, górniczym miasteczku na północy Francji wszyscy znają i lubią miejscową pielęgniarkę, Pauline Duhez. Zawsze można na nią liczyć, jest życzliwa i oddana swoim pacjentom. Po pracy opiekuje się schorowanym ojcem i samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Jej nieskazitelny wizerunek próbuje wykorzystać miejscowa partia narodowa, proponując jej kandydowanie w lokalnych wyborach.Metin ma 25 lat i mieszka na przedmieściach Sztokholmu, które rządzą się swoimi, niepisanymi prawami. Jednak mężczyzna odstaje od otoczenia. Widzi i czuje więcej niż inni i co więcej - ma dar przekładania tego na słowa. Pisze pamiętnik, któremu powierza wszystko czego doświadcza. Kiedy pewnego dnia pamiętnik znika, życie Metina wywraca się do góry nogami. Zaskakujący portret mężczyzny żyjącego między dwoma światami. Film inspirowany autentycznymi wydarzeniami.Amir jest performerem i stand-uperem, który w czasie rzeczywistym wymyśla postacie i historie. W 2014 roku jego nagranie z ulic Oslo staje się internetowym hitem i pokazywane jest w mediach na całym świecie. Jedna z agencji reklamowych z Los Angeles przekonana o tym, że to, co opowiada Amir, jest prawdą, wpada na pomysł wykorzystania sławy komika. Po części fikcja, po części dokument opisujący nieudaną kampanię reklamową znanego napoju energetycznego.Pekin. Lata dziewięćdziesiąte, początek ery domowego wideo. Ojciec — Big Wong i syn — Little Wong jako mobilne kino jeżdżą po chińskich wsiach i miasteczkach i pokazują ludziom hollywoodzkie filmy. Kiedy była żona Big Wonga żąda większych alimentów, mężczyzna zdaje sobie sprawę, że może stracić prawo do opieki nad synem. Uroczy komediodramat o relacji ojca i syna, moralności, złych wyborach oraz wielkiej miłości do kina.Yoel jest badaczem, międzynarodowym ekspertem od Holokaustu. Od ponad 15 lat bada nazistowskie metody eksterminacji Żydów na terenie Austrii i Węgier. Teraz bierze udział w prawniczym boju dotyczącym masakry w miasteczku Lendsdorf. Wpływowa austriacka rodzina przemysłowców, do których należy ziemia, na której dokonano mordu, planuje tam budowę. Yoel gotów jest poświęcić wszystko, by dowiedzieć się prawdy. "Jako syn ocalałych z Holokaustu – mówi reżyser filmu – wychowałem się w domu pozbawionym emocji, w którym brakowało czegoś nieuchwytnego. Ten film jest moją próbą przebicia się przez niewidzialne ściany milczenia." Julian Schnabel – malarz, reżyser (m.in.), muzyk, rzeźbiarz, artysta sceny nowojorskiej. Dokument nie jest analizą życia i twórczości wielkiego artysty, ale raczej opowieścią przyjaciela i wielbiciela, który chce pokazać światu wielkość człowieka, będącego ucieleśnieniem american dream. Opowiadają o nim członkowie rodziny i przyjaciele – Al Pacino Laurie Anderson i wielu innych.Victor i Fernando mieszkają w stanie Kalifornia Dolna w Meksyku. Prowadzą tam swój salon piękności. Wielu klientów uważa ich za cudowną parę. Do czasu, kiedy w 2013 roku postanawiają się pobrać. W pełnej homofobicznych uprzedzeń Kalifornii stają się pierwszą gejowską parą, która głośno walczy o swoje prawa. Victor i Fernando stawiają czoła fali krytyki i ogromnemu oburzeniu nie tylko ze strony urzędników.13-letnia Ava spędza wakacje nad Atlantykiem. Dowiaduje się tam, że traci wzrok szybciej, niż się spodziewano. Jej matka tak bardzo chce, żeby to były ich najlepsze wakacje, że decyduje się udawać — nic złego się nie dzieje. Ava natomiast konfrontuje się z problemem na swój własny sposób. Kradnie dużego, czarnego psa, którego właścicielem jest pewien młody chłopak... Nagrodzona w Cannes 2017 (SACD Award, Palm Dog) zmysłowa opowieść o odkrywaniu własnej seksualności.Nora ma 40 lat i mieszka z mężem i dwójką dzieci w Berlinie. Pewnego dnia pragnienie, które w niej narastało, wreszcie się uzewnętrznia. Nora nade wszystko chce być wolna. Bez słowa wyjaśnienia wychodzi z domu i porzuca swoją rodzinę. Włóczy się po ulicach, uprawia przygodny seks z młodym mężczyzną i spontanicznie zabiera się autostopem do Bratysławy.W Bogocie mieszkają trzej starzy przyjaciele. Spędzają dni między legendarnym klubem szachowym, kasynem, a ulubioną kawiarnią. Samuel jest profesjonalnym graczem w szachy i obstawia rozgrywki, kiedy jest pewien wygranej. Jego najlepszy przyjaciel Joaquín, zegarmistrz, nie chce pozbyć się warsztatu odziedziczonego po ojcu. I Marcos, hiszpański homeopata, który poświęca się poszukiwaniom patentu na wygraną w pokera. Wszyscy trzej znaleźli bezpieczne schronienie w codziennej rutynie, gdzie nie ma potrzeby stawiać czoła wyzwaniom, jakie niesie życie. Film miał premierę podczas otwarcia Quinzaine des Réalisateurs na tegorocznym festiwalu w Cannes W 2005 roku starsza siostra reżyserki Anniken Hoel zmarła nagle na serce w trakcie leczenia. Chcąc dowiedzieć się, dlaczego tak się stało, Anniken Hoel rozpoczyna prywatne śledztwo. Odkrywa, że jej siostra była jedną z wielu ofiar na całym świecie. Z małego miasta w Norwegii ślady prowadzą do całego systemu, na który składa się wiele instytucji, koncernów farmaceutycznych i politycznych wpływów na szczeblu Unii Europejskiej i USA. Wnikliwy dokument śledczy w głąb przemysłu farmaceutycznego. Czy oni rzeczywiście igrają z naszym życiem, byle by tylko zarobić jak najwięcej?Intrygujący obraz współczesnej Algierii. Trzy historie, które łączą nas z duszą współczesnego społeczeństwa arabskiego. Przeszłość i teraźniejszość zderzają się w życiu młodego, bogatego dewelopera; młoda kobieta targana jest pomiędzy podpowiedziami rozumu a uczuciami; ambitny neurolog doświadcza ograniczeń przez wydarzenia z czasu wojny. Trójka zwykłych bohaterów, pochodząca z różnych środowisk, mieszkająca w różnych częściach kraju zniszczonego przez tak wiele konfliktów kolonialnych i religijnych, w poszukiwaniu zbiorowego uzdrowienia.Nina ma 12 lat. Jej rodzice się rozwodzą i świat, który znała, przestaje istnieć. Mama i tata mówią, że robią to, co dla niej najlepsze. Jednak tak naprawdę myślą tylko o sobie. Nina ich nie rozumie. Czuje się porzucona i oszukana, jakby na świecie nie zostało już nic, czemu mogłaby zaufać. Jej jedyną bezpieczną przystanią jest pływanie. Na basenie czuje to, czego jej teraz brakuje w domu – spokój i wsparcie. Dlatego, kiedy zanosi się na to, że nie będzie mogła wystartować w zawodach pływackich, na których jej bardzo zależy, decyduje się na radykalny ruch. Opowiedziana z perspektywy dziecka opowieść o miłości, nienawiści, zdolności do przebaczania i o potrzebie bycia uważnym na innych.W Indiach, w kraju liczącym ponad 1,3 miliarda ludności, nie mówi się o seksie, a już na pewno nie głośno. To wielkie, kulturowe i obyczajowe tabu. Jednak nie dla blisko 93-letniego seksuologa, doktora Mahindera Watsy, którego zaangażowanie i entuzjazm nie pokrywa się z wiekiem. Miliony czytelników gazety Mumbai Mirror czytają jego poradnikowa kolumnę "Zapytaj Seksperta", w której doktor pisze o wszystkim od przedwczesnej ejakulacji po niekonwencjonalne techniki masturbacji. Bez moralizowania, za to z dużą dawką humoru, zachęca mężczyzn i kobiety, by pisali do niego i zmieniali swoje życie. Dokument o najbardziej znanym w Indiach seksuologu, którego uśmiechnięta twarz i konkretne porady jednych wprawiają w zachwyt, w innych zaś budzą oburzenie.Brazylijczyk Gabriel Buchmann dostał się na prestiżowy amerykański uniwersytet. Zanim jednak przekroczył jego progi, zdecydował się na roczną podróż po świecie. Ostatnim punktem jego podróży miał być Mlandżi, masyw górski w Malawi, w Afryce. I tam ślad po nim zaginął. Po kilkunastu dniach jego ciało przypadkiem odnalazło dwóch miejscowych.Mariana ma 42 lata i należy do chilijskiej uprzywilejowanej klasy wyższej. Ani mąż, ani ojciec nie żywią wobec niej ciepłych uczuć, kiedy więc pojawia się nauczyciel jazdy konnej 60-letni Juan, kobieta zaczyna interesować się nim. Wychodzi na jaw, że Juan jest byłym pułkownikiem podejrzanym o łamanie praw człowieka w czasie dyktatury Pinocheta. Ich romans sprawia, że nic już nie chroni rodziny Mariany przed przeszłością. Film, pokazany podczas Tygodnia Krytyki na ostatnim festiwalu w Cannes, rzuca światło na konsekwencje dyktatury Pinocheta w dzisiejszym Chile i przygląda się pełnej hipokryzji klasie wyższej.Od czasu proklamowania niepodległości w 1962 roku przez Algierię przetoczyła się wojna domowa i seria antyrządowych protestów. Mieszkańcy, zmęczeni konfliktami, na każdym kroku starają się wracać do normalności. Dla Amal i Samira dwudziesta rocznica ślubu to prawdziwe święto. Współczesna Algieria w oczach dwóch pokoleń, rozczarowanych brakiem perspektyw i utraconych szans. W filmie zobaczymy m.in. nagrodzonego w Cannes Samiego Bouajila.Pewnego ranka Naftali, osobistość z lokalnych mediów, zabiera palestyńskiego robotnika i zawozi go do pracy przy odbudowie studia, które stoi na wynajmowanej posesji w izraelskiej wiosce. Jednak Fahed nie jest tym robotnikiem, którego zatrudnił Naftali. Twierdzi, że jest jego kuzynem i świetnie sobie poradzi. Gorzka komedia o stosunkach arabsko-izraelskich i przypowieść pokazująca uniwersalne zjawisko lęku przed "obcym", który bardzo łatwo może przerodzić się w rasizm.Stacja benzynowa pośrodku niczego: młody mężczyzna przybywa na spotkanie z ojcem, którego nie widział od 30 lat. Tego samego dnia, na tej samej stacji benzynowej psuje się van z czterema prostytutkami. Trzy dni, które spędzają wspólnie, zmienią ich życie na zawsze.Ioana ginie w wypadku samochodowym. Kilka tygodni po jej śmierci, mąż Ioany, 42-letni Alexandru znów upija się w samotności, gdy nagle ktoś puka do jego drzwi. W progu staje nieśmiały, młody człowiek, który przedstawia się jako Sebastian, kochanek Ioany przez ostatnie pięć miesięcy jej życia. Powód, dla którego zjawia się w domu Alexandru, jest zdumiewający. Czarna komedia wizualnie nawiązująca do lat 40., opowiadająca o niemożliwej miłości i nieprawdopodobnej przyjaźni.Więcej informacji o filmach prezentowanych podczas 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego na wff.pl