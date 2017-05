Pattinson i Scorsese robią razem film

Getty Images © Chris Jackson



Brytyjska reżyserka, Joanna Hogg , autorka m.in. Tomem Hiddlestonem , zebrała znakomitą ekipę do swojego nowego filmu pt.. W głównych rolach wystąpią Robert Pattinson Richard Ayoade , a stanowisko producenta wykonawczego objął Martin Scorsese Produkcja będzie powstawała w dwóch częściach – zdjęcia do pierwszej ruszają latem tego roku, a do drugiej latem 2018.Historia będzie się rozgrywała w latach 80. i opowie o studentce szkoły filmowej, która przeżywa pierwszy poważny i skomplikowany romans z mężczyzną niegodnym tego uczucia. Tego mężczyznę zagra Tom Burke , a Pattinson wcieli się w aktora w drugiej części filmu. Wciąż trwają poszukiwania aktorki do głównej roli.