Pedro Pascal i Edgar Ramírez zostaną kubańskimi szpiegami

) i Edgar Ramírez ) zagrają główne role w filmie. Jest to ekranizacja książki Fernando Moraisa "The Last Soldiers of the Cold War".Film opowie o kubańskich szpiegach na terytorium USA. Akcja ma rozgrywać się w latach 90., gdy przeciwne Fidelowi Castro ugrupowania z Florydy przeprowadzały zbrojne ataki na Kubę. Odpowiedzią Kuby była infiltracja ich szeregów.Obraz wyreżyseruje według własnego scenariusza Olivier Assayas