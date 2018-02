Producenci "Bogów" i "Sztuki kochania" kręcą nowy film

Oskarowa obsada, polska produkcja, amerykańskie kino. Rozpoczęły się zdjęcia do najnowszego filmu Watchout Studio, twórców filmuPo raz pierwszy w historii, polscy producenci realizują film w języku angielskim z myślą o dystrybucji międzynarodowej. Na planie, w wyjątkowej scenerii Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, spotykają się laureaci Oscara, światowe sławy kina oraz wielokrotnie nagradzani polscy twórcy, m.in. William Hurt ), Lotte Verbeek (Nic osobistego, Outlander, Rodzina Borgiów), Corey Johnson ), Aleksey Serebryakov ), Robert Więckiewicz ) oraz Allan Starski ) i Paweł Edelman ) – całość w reżyserii Łukasza Kośmickiego Za kulisy wielkiej międzynarodowej polityki i w ponadczasowy konflikt mocarstw wciągnie nas poruszający thriller i szpiegowska historia zapomnianego, genialnego mistrza szachowego Joshuy Manskiego ( William Hurt ). Tytułowa gra toczy się w Warszawie, która w 1962 roku stała się centrum wydarzeń decydujących o losach świata. Czy możliwe jest, że w Polsce odbyła się kiedyś rozgrywka, która mogła skończyć się trzecią wojną światową?Lata 60., amerykański sen zamienia się w koszmar, radzieckie wojska płyną w stronę Kuby, Chruszczow grozi atakiem nuklearnym. Napięcie między USA a ZSRR sięga zenitu. W Warszawie do szachowej rozgrywki przygotowuje się dwóch graczy: Amerykanin i Rosjanin. Nie będzie to zwykły mecz. Co wydarzy się podczas tego spotkania? Kto okaże się prawdziwym zwycięzcą? Jedno jest pewne: Joshua Mansky ( William Hurt ) rozegra pojedynek, w którym stawką jest ratowanie ludzkości przed nuklearną zagładą.Miejsce akcji: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, niczym kultowe Gotham City, stanie się świadkiem toczących się wydarzeń i miejscem tytułowej gry. Nieustająca tajemnica tego miejsca, nieodkryte sale, tajne przejścia, które rzadko można oglądać w innych produkcjach filmowych – sprawią, że Pałac raz jeszcze stanie się świadkiem swoich czasów. W scenografii Allana Starskiego oraz w obiektywie Pawła Edelmana – PKiN jest jednym z głównych bohaterów tej elektryzującej gryZdjęcia do filmu będą realizowane od lutego do kwietnia 2018 roku, a premiera zaplanowana jest na 2019 rok. Partnerem filmu jest miasto stołeczne Warszawa oraz Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Międzynarodowym agentem sprzedaży jest Hyde Park Entertainment Group, dystrybucję światową koordynuje K5 International, a za krajową odpowiada Next Film.