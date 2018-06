Przypomnij sobie, jak wytresować smoka!

Pamięć może być krótka, ale tych tytułów nie sposób zapomnieć! "Jak wytresować smoka" i "Jak zostać piratem" Cressidy Cowell to ziejące humorem i pełne akcji książki, które zainspirowały twórców filmów i serialu. Najbardziej smocza seria tego lata już za chwilę zagości w księgarniach, aby porwać młodych czytelników w wir przygód znanych z wielkiego ekranu.Przypomnijmy, jak to się wszystko zaczęło: każdy początkujący wiking, a za takiego uważa się Halibut Straszliwa Czkawka Trzeci (dla przyjaciół po prostu Czkawka), musi stawić czoła śmiertelnie groźnemu smokowi, by dowieść swej nieprzeciętnej odwagi. Ale nasz Czkawka, Czkawunia nie ma najmniejszej ochoty czegokolwiek udowadniać, bo jednak smok ma szpony jak ostre brzytwy, a paszczę przeogromną – i do tego zieje ogniem! No cóż zrobić? Czkawka będzie jednak musiał coś wymyślić, by po swojemu poskromić smoka. Głowę ma mniejszą niż smoczydło, ale nie od parady! W grę wchodzą honor, laur zdobywcy, no i przede wszystkim ujście z życiemZamów swój egzemplarz książki już dziś. Zrobisz to TUTAJ