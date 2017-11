Ratner dopuścił do zgwałcenia modelki przez legendę muzyki?

Getty Images © Kevin Winter



"Los Angeles Times" kontynuuje odsłanianie brudnych szczegółów z życia hollywoodzkiego giganta Bretta Ratnera . W niedzielę gazeta opublikowała artykuł, w którym ujawnia wydarzenia z 1991 roku.Dziennikarze dotarli do Keri Claussen Khalighi, która w 1991 roku była 17-letnią modelką. Opowiedziała im o tym, jak to spotkała Ratnera i legendę muzyki, producenta Russella Simmonsa Ratner był wtedy popularnym twórcą teledysków, protegowanym Simmonsa i jego bliskim przyjacielem. Producent chciał Khalighi zatrudnić do jednego z teledysków.Pewnego wieczoru, po kolacji, Simmons Ratner zabrali ją do mieszkania producenta. Obiecali, że pokażą jej teledysk, nad którym pracują. Na miejscu okazało się, że mają inne plany. Jak zeznała kobieta, Simmons brutalnie zdarł z niej ubranie i zmusił ją do seksu oralnego. Ratner miał się temu przyglądać i nie reagować, kiedy Khalighi błagała go o pomoc. Kiedy po wszystkim była pod prysznicem, Simmons miał ją zgwałcić po raz drugi.Khalighi dodaje, że rok temu spotkała producenta, który gorąco ją przepraszał za swoje zachowanie sprzed lat. Miała też się z nim skontaktować po publikacji przez "Los Angeles Times" artykułu o Ratnerze 1 listopada. Wtedy miał ją przeprosić po raz drugi, dodając, że przecież jest ojcem dwóch córek.W specjalnym oświadczeniu Simmons nie zaprzecza, że do stosunku doszło. Twierdzi jednak, że miał on miejsce za zgodą i przy pełnym zaangażowaniu Khalighi. Jego prawnik zaś doprecyzowuje, że producent przepraszał pierwotnie za to, jakie konsekwencje miały te wydarzenia na jej życie prywatne. Kobieta była bowiem wtedy w związku, a partner dowiedział się o tym, co między nimi zaszło. Ratner tymczasem zasłania się niepamięcią. Producent jest jednak w coraz trudniejszym położeniu. Już co najmniej 10 kobiet ujawniło, że było ofiarami napaści seksualnej z jego strony.