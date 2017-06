Reżyserzy "Hana Solo" wyrzuceni przez szefową LucasFilm!

Mamy złą wiadomość dla wszystkich, którzy z niecierpliwością wyczekiwali " Hana Solo " w reżyserii Christophera Millera Phila Lorda . Twórcyi jego sequela orazzostali zwolnieni przez szefową LucasFilm Kathleen Kennedy Oficjalnym powodem są "różnice artystyczne". I tym razem jest to powód prawdziwy. Portal Variety ukazuje okoliczności zwolnienia reżyserów. I nie jest to ładny obrazek. Szczególnie dla tych, którzy liczyli, żebędzie się wyróżniać na tle innych produkcji Disneya i LucasFilm.Oficjalnie Miller Lord zostali zatrudnieni właśnie ze względu na swój specyficzny styl. Mieli dać filmowi wigor i humor. Jednak już od pierwszego dnia Kathleen Kennedy wyraźnie dała im do zrozumienia, że mają wykonywać jej polecenia i zapomnieć o tym, jak dotąd kręcili filmy.Panowie oczywiście nie chcieli o tym słyszeć. Byli zszokowani, że na każdym kroku ich decyzje były podważane. Tak rozpoczęła się wojna podjazdowa. Szefowej LucasFilm nie podobało się to, jakie utrzymują relacje z obsadą i ekipą, styl pracy na planie, nie mówiąc już o decyzjach dotyczących fabuły. Miller Lord byli też w konflikcie ze współscenarzystą i producentem wykonawczym Lawrence'em Kasdanem . Jemu również nie podobały się decyzje dotyczące kształtu filmu i historii.Sytuacja podobno stała się tak nieznośna, że w pewnym momencie szefowej LucasFilm przeszkadzało już wszystko, nawet składanie skarpetek. Ponieważ Miller Lord nie zrezygnowali z własnej wizji, Kennedy uznała, że nie ma wyjścia i musi ich wyrzucić.Podobne problemy miał z szefową LucasFilm Gareth Edwards , nominalny reżyser. W jego przypadku obyło się jednak bez zwolnienia ze stanowiska. Zamiast tego został bezceremonialnie odsunięty od projektu podczas dokrętek, które zrealizował Tony Gilroy Przez chwilę wydawało się, że Gilroy może przejąć, ale jego przedstawiciele zdementowali te doniesienia. Portal Deadline podaje, że głównym faworytem do przejęcia widowiska jest Ron Howard , który desperacko potrzebuje kasowego hitu po finansowych rozczarowaniach. Z kolei The Hollywood Reporter podaje, że wśród kandydatów jest także reżyser pierwszego