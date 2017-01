Refn kręci film o niemym (!) szpiegu (!) w Japonii (!)

Getty Images © Ian Gavan

W sieci pojawił się opis nowego filmu Nicolasa Windinga Refna , twórcy. Co ciekawe, twórca napisał scenariusz we współpracy z Nealem Purvisem Robertem Wade'em , którzy pracowali przy czterech ostatnich filmach o Jamesie Bondzie. Nic zatem dziwnego, że nowy projekt Refna - zatytułowany" - to… film szpiegowski.O czym opowie?Były europejski szpieg przyjmuje tajną misję od japońskiego biznesmena wygnanego do Francji. Zadanie polega na zabiciu najniebezpieczniejszego bossa Yakuzy.Szpieg był jednym z najlepszych w swoim fachu. Sześć lat temu doznał jednak kontuzji strun głosowych podczas nieudanego zadania i stracił głos, co zmusiło go do przejścia na emeryturę. Teraz wraca do gry. Boi się latania, wyrusza więc do Tokio statkiem, który jednak zostaje zatopiony. Morze wyrzuca bohatera na japoński brzeg. Czeka go podróż przez kraj w poszukiwaniu czterech tropów symbolizujących czterech Jeźdźców Apokalipsy. Mają one doprowadzić go do kryjówki bossa Yakuzy.Tymczasem boss, znany z masakry swoich przeciwników sprzed kilku lat, zamierza na powrót wkroczyć do półświatka po okresie spędzonym w górskiej pustelni. Jego obsesją staje się życie bez technologii. Po Japonii zaczynają krążyć sprzeczne plotki: a to, że popełnił samobójstwo, a to, że szykuje się do powrotu.Refn skomentował ogłoszenie w następujący sposób: