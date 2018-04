SPOILER: Kogo być może zobaczymy w "Star Wars IX"?

3 2 1



Portal That Hashtag Show chwali się tym, że zdobył informacje dotyczące nowej postaci, która prawdopodobnie pojawi się w. Według ich źródeł J.J. Abrams oraz odpowiedzialna za casting Nina Gold szukają 40-50-letniej kobiety do zagrania jednej z głównych ról. Postać nazywana jest w dokumentach castingowych "Marą".Choć portal przyznaje, że imiona postaci w procesie castingowym często są kryptonimem i w samym filmie nazywać się będą inaczej, to w tym przypadku wierzy, że jest inaczej. Zdaniem That Hashtag Show wzobaczymy Marę Jade.Jest to co prawda postać znana z cyklu powieści i komiksów, które przestały być kanonem, kiedy Disney kupiło LucasFilm i rozpoczęło prace nad nową kinową trylogią. Jednak jej twórcy często traktują stare książki jako kopalnię pomysłów. Stąd na przykład wpojawi się Thrawn (który zresztą powiązany jest z Marą).Zgodnie z odrzuconym kanonem Mara Jade była Ręką Imperatora - agentką specjalną Palpatine'a wysyłaną tam, gdzie siły Imperium nie mogły działać jawnie. Jedną z jej misji miało być zabicie Luke'a Skywalkera. Później była przemytniczką współpracującą z Talonem Kardde'em. Jej losy w końcu splotły się z losami Luke'a. Uczyła się w założonej przez niego Akademii Jedi, a później została jego żoną. Była matką Bena Skywalkera. Została zabita przez Jacena Solo (syna Hana Solo i Lei Organy).