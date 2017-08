Stary znajomy wraca w sequelach "Avatara"?

Mimo że kapral Lyle Wainfleet zginął w, grający go Matt Gerald dołączył do obsady sequeli filmu.Oczywiście szczegóły dotyczące występu Geralda owiane są tajemnicą. Nie wiadomo, czy jego postać wróci zza grobu czy może aktor wcieli się w innego bohatera.W nowychzobaczymy oczywiście więcej twarzy znanych z pierwszego filmu. W obsadzie są Sam Worthington Sigourney Weaver . Są też avatarowe "świeżaki": Cliff Curtis Pierwszy z czterech sequeli ma trafić do kin 18 grudnia 2020.