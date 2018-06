Twórca "Uciekaj" rozważa nakręcenie sequela

3 2 1



W rozmowie z dziennikiem Variety producent Jason Blum ujawnił, że są szanse na kontynuację kasowego dreszczowca Peele , reżyser- przyp. red.)zadeklarował Blum Łączące elementy kina gatunkowego oraz satyry społecznejprzy budżecie rzędu 4,5 mln dolarów zarobiło na całym świecie ćwierć miliarda. Film zdobył również szereg prestiżowych nagród, w tym Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny.To historia młodego czarnoskórego chłopaka, Chrisa Washingtona ( Daniel Kaluuya ), który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny – Rose Armitage ( Allison Williams ). Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitageów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę. Prawdę, jakiej nie mógł się spodziewać. Peele pracuje aktualnie nad filmem, w którym główne role zagrają Elisabeth Moss Lupita Nyong'o . Obraz trafi do kin w marcu 2019.