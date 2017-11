3 2 1



Do sieci trafił zwiastun komediowego horrory. Wy możecie go obejrzeć poniżej:W kontynuacjiLou Garou staje do walki z przebiegłym biznesmenem. Ten próbuje omamić mieszkańców miasteczka, oferując im nowy browar i drużynę hokejową, by w ten sposób zgodzili się na jego demoniczne plany.