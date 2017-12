"Dziadka do orzechów" Disneya dokończy inny reżyser

Disney szykuje się na miesięczne dokrętki do widowiska. Na planie nie pojawi się reżyser Lasse Hallström . Jego miejsce zajmie Joe Johnston ().Według The Hollywood Reporter Hallström nie został odsunięty od projektu. Jest po prostu niedostępny obecnie, a Disney nie chce czekać, aż będzie miał czas. Ma jednak nadzorować projekt podczas finalnych prac nad montażem.Fabuła inspirowana jest zarówno książką "Dziadek do Orzechów" E.T.A. Hoffmana jak i baletem Czajowskiego. Bohaterką opowieści jest Klara, w oryginale 7-letnia dziewczynka, która w Wigilię Bożego Narodzenia jest świadkiem niezwykłych wydarzeń. Widzi, jak jej ulubiona zabawka – Dziadek do orzechów – ożywa i staje do walki z Królem Myszy. Po tym, jak go pokonuje, Dziadek do orzechów zabiera Klarę do magicznej krainy zamieszkałej przez lalki.Polska premiera planowana jest na listopad.