"Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara" już na Blu-ray i DVD

Kapitan Jack Sparrow, najpopularniejszy pirat w dziejach kina, powraca w filmie. Superprodukcja, w której główne role grają Johnny Depp Orlando Bloom oraz Geoffrey Rush jest już dostępna na Blu-ray 3D, Blu-ray oraz DVD.Dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w filmie12-letni Henry Turner przybywa na pokład Latającego Holendra by poinformować swojego ojca Williama, że istnieje sposób na zdjęcie z niego klątwy niepozwalającej mu opuścić nawiedzonego statku. Henry jest przekonany, że zaklęcie może zdjąć mityczny Trójząb Neptuna, jednak Will nie wierzy, że taki przedmiot w ogóle istnieje i nakazuje synowi powrót na ląd.Dziewięć lat później dorosły już Henry pracuje na okręcie wojennym brytyjskiej Royal Navy. Podczas pościgu za pirackim statkiem jego okręt zostaje zaatakowany przez nieumarłą załogę kapitana Salazara. Z masakry cało wychodzi jedynie Henry, którego Salazar puszcza wolno by odszukał kapitana Jacka Sparrowa i przekazał mu, że śmierć zmierza w jego stronę.Henry odnajduje Jacka, który w towarzystwie Cariny Smyth, młodej kobiety oskarżonej o paranie się czarną magią, oczekuje w więzieniu na wykonanie wyroku śmierci. Młody Turner pomaga im uciec i wspólnie wyruszają na poszukiwania legendarnego Trójzębu Posejdona, dającego swojemu posiadaczowi całkowitą kontrolę nad morzami i oceanami.to już piąta część filmowej serii, która w kinach zarobiła już blisko 5 miliardów dolarów. Najnowszą część przygód kapitana Jacka Sparrowa wyreżyserowali Joachim Rønning Espen Sandberg , twórcy nominowanego do OscaraZa kulisami nowej przygody:Film dostępny także w wydaniach pakietowych:Piraci z Karaibów Pakiet 5 filmów DVDPiraci z Karaibów Pakiet 5 filmów Blu-ray