FOTO: Bohaterowie "Zemsty Salazara" na nowych plakatach

Do sieci trafiły dwie serie plakatów widowiska. Wy znajdziecie je poniżej: Johnny Depp powraca na wielki ekran jako ikoniczny antybohater Jack Sparrow. Przygoda znów odnajduje pechowego Kapitana Sparrowa, a fortuna przestaje mu sprzyjać, gdy z Diabelskiego Trójkąta uciekają śmiercionośne duchy marynarzy dowodzone przez przerażającego Kapitana Salazara ( Javier Bardem ). Ich ambicją jest wybicie wszystkich piratów z Jackiem na czele, a jedyną szansą na ratunek okazuje się legendarny Trójząb Posejdona. Aby go odnaleźć, Jack musi zawiązać sojusz z Cariną Smith ( Kaya Scodelario ), piękną i inteligentną astronomką oraz Henrym ( Brenton Thwaites ), młodym marynarzem królewskiej floty. Na pokładzie rozpadającej się łajby Dying Gull kapitan wyrusza, by odwrócić okrutny los i ocalić swoje życie przed najpotężniejszym wrogiem, jakiego dotąd spotkał.