"Roseanne" do kasacji z powodu rasistowskiego tweeta

Telewizja ABC ogłosiła, że rezygnuje z realizacji kolejnego sezonu. Decyzja stacji jest reakcją na kontrowersyjny wpis, który zamieściła na Twitterze gwiazda serialu, Roseanne Barr Znana ze swojej sympatii do Donalda Trumpa aktorka postanowiła zakpić z Valerie Jarrett, bliskiej współpracowniczki byłego prezydenta USA Baracka Obamy . Barr napisała, że Jarrett wygląda jak dziecko Bractwa Muzułmańskiego i "Planety małp". Po tym, jak tweet spotkał się z falą krytyki, gwiazda skasowała go i przeprosiła za swój "kiepski dowcip". Ogłosiła również, że opuszcza Twittera.Szefostwo ABC błyskawicznie zareagowało na wyskok Barr . W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że wpis aktorki był odrażający, wstrętny i niezgodny z wartościami, którym hołduje stacja. W związku z tym telewizja zmuszona jest zakończyć współpracę z gwiazdą.Sitcompowrócił w tym roku na mały ekran po ponad dwóch dekadach nieobecności. Nowa odsłona losów rodziny Connerów cieszyła się wielką popularnością - pierwszy odcinek obejrzało ponad 18 milionów widzów. Był to najwyższy wynik oglądalności serialu komediowego w USA od 2014 roku. Zaledwie trzy dni po premierze ABC ujawniło, że powstanie kolejny sezon. Dziś te plany są już nieaktualne.