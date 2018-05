"Roseanne" powróci bez Roseanne Barr?

Hollywood dochodzi do siebie po szoku, jakim było nagłe skasowanie jednego z najpopularniejszych seriali sezonu 2017/2018. Jak podaje portal Deadline, Tom Werner Sara Gilbert zamierzają w najbliższych dniach zorganizować spotkanie ze scenarzystami, by przedyskutować możliwość realizacji serialu bez najważniejszej gwiazdy - Roseanne Barr Możliwe są w zasadzie dwa rozwiązania. Pierwszym jest kontynuacjaw dotychczasowym składzie minus Barr . Inny rozwiązaniem jest spin-off, który skupiłby się na perypetiach tylko części bohaterów znanych z sitcomu.Należy jednak podkreślić że jest to oddolna inicjatywa, która na razie nie jest wspierana przez ABC. Jeśli jednak twórcy sitcomu przygotują projekt nowej jego wersji, zostanie ona przedstawiona szefom stacji. Jaka będzie ich decyzja tego na razie nie wiadomo.Przypomnijmy, że serialzostał skasowany po tym, jak Roseanne Barr opublikowała serię rasistowskich tweedów. Przyrównała w nich czarnoskórą kobietę do małpy i oskarżyła George'a Sorosa o to, że był zbrodniarzem wojennym współpracującym w czasie II wojny światowej z nazistami.Hollywood z zadowoleniem przyjęło decyzję stacji ABC. Jednocześnie jednak solidaryzują się z resztą obsady, którzy zostali bez pracy nie z własnej winy. Lena Dunham na Twitterze zadeklarowała, że chętnie przygotuje spin-off sitcomu, którego bohaterami byłyby dzieci Darlene. Mindy Kaling również na Twitterze ogłosiła, że chętnie napisze scenariusz projektu, w którym mogliby wystąpić Laurie Metcalf Tymczasem Roseanne Barr na dobre powróciła na Twittera i ogłosiła, że sytuacja tak się rozwinęła, że ma ochotę walczyć ze stacją. Podobno rozważa wszystkie dostępne opcje. Czyżby więc szykowała się na sądową batalię ze stacją, która zerwała z nią kontrakt?