3 x Polański w Iluzjonie

W 1968 roku mało znany amerykańskiej publiczność reżyser z Europy nakręcił film, po którym stał się jednym z najgorętszych nazwisk Hollywood. Ten reżyser to Roman Polański , a film -– dokładnie w 50. rocznicę premiery – przypomnimy kultowy horror. Z tej okazji zapraszamy również na unikalny pokaz studenckich etiud reżysera oraz jego najnowsze dzieło –Czas obchodzi się zwyjątkowo łaskawie – mimo półwiecza na ekranach, jeden z największych horrorów w historii kina nadal wzbudza wielkie emocje: trzyma w napięciu, budzi grozę, a wiernych widzów bawi dyskretnym humorem. Historia młodej, spodziewającej się dziecka mężatki ( Mia Farrow ), wokół której zakleszcza się krąg niejasnych wydarzeń i tajemniczych zbiegów okoliczności, wciąż nie przestaje skłaniać do egzystencjalnych refleksji na temat zła czającego się w codzienności oraz tego, na ile naprawdę udaje nam się poznać otaczających nas ludzi, wliczając w to najbliższych.Projekcję filmu poprzedzi dyskusja o fenomenie niesłabnącej mocy odziaływania filmu, jego kulturowym kontekście i przekazie, a także o niezapomnianej ścieżce dźwiękowej Krzysztofa Komedy . Debatę z kulturoznawczynią Klarą Cykorz i filmoznawczynią Ewą Szponar poprowadzi dr Karol Jachymek.Zanim Roman Polański osiągnął międzynarodowy sukces i stał się ulubieńcem Hollywood, studiował reżyserię filmową w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, której formalnie nigdy nie ukończył. W czasie studiów zrealizował kilka etiud i filmów krótkometrażowych, w tym słynny(1958). 24 czerwca, w cyklu, pokażemy jego pierwsze próby reżyserskie – zarówno znane, jak i te o których prawdopodobnie nie słyszeliście. W programie:(1956),(1962),(1958),(1956),(1959),(1959),(1958).Na koniec wisienka na torcie – kino Iluzjon zaprasza na pokazy najnowszego filmu Polańskiego , z Emmanuelle Seigner Evą Green w rolach głównych. Tym razem reżyser stworzył mroczny thriller psychologiczny o toksycznej relacji popularnej pisarki z tajemniczą czytelniczką.Zapraszamy w czerwcu do kina Iluzjon (ul. Narbutta 50a, Warszawa).