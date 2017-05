Będzie "Wonder Woman 2"? Ale dopiero po "Batgirl"

3 2 1



W Chinach odbyła się niedawno uroczysta premiera filmu. Do sieci trafiają więc kolejne relacje z uroczystości. Jak choćby odpowiedzi Zacka Deborah Snyderów o przyszłość kobiet w kinowym uniwersum DC. Para miała kilka ciekawych rzecz do powiedzenia.Jeśli wierzyć tym relacjom, to Zack Snyder potwierdził, żepowstanie. Przypomnijmy, że wcześniej nadzieje na kontynuację wyrażała reżyserka jedynki Patty Jenkins . W jednym z wywiadów twierdziła, że ma już nawet pomysł na fabułę i że w dwójce Diana trafiłaby do Ameryki. Tych rewelacji nie chciał jednak potwierdzić Geoff Johns , szef DC Films. Słowa Snydera w tym kontekście mogą być więc jedynie wyrazem jego wiary w dobry wynik finansowy, który umożliwi producentom otrzymanie zgody na realizację sequela.Jeśli jednaknaprawdę trafi do produkcji, to w kinach zbyt szybko jej nie zobaczymy. Deborah Snyder ujawniła bowiem, że widowisko może powstać dopiero poPrzypomnijmy, że ten film został dołączony do bogatych planów Warner Bros. niedawno, bo pod koniec marca. Kandydatem do objęcia stanowiska reżysera jest autor dwóch części Joss Whedon . Póki co jednak ten projekt nie ma ustalonej daty premiery.