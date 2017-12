Bayonetta i Bayonetta 2 na Switcha bez 1080p

3 2 1

Podczas tegorocznego The Game Awards Nintendo zapowiedziało nie tylko, ale i powrót dwóch pierwszych części na Nintendo Switch. Jedyne co dowiedzieliśmy się z zapowiedzi, to to, żezadebiutują na Switchu 16 lutego 2018 oraz, że tylko jedna z nich trafi na fizyczny nośnik. Uwielbiamy tę serię, więc wysłaliśmy kilka nurtujących nas pytań do polskiego dystrybutora Nintendo, firmy ConQuest enertainment. Oto czego udało nam się dowiedzieć.będą dostępne do kupienia oddzielnie w Nintendo eShopie lub też w pakiecie, który pewnie wyjdzie trochę taniejPudełkowe wydanie będzie wyglądać podobnie do amerykańskiego wydania kolekcji- jedna z gier będzie na kartridżu, a druga jako kod do pobrania. Cyfrowo -, a na kartridżu -Zarównojak ibędą działać w rozdzielczości 720p i 60 klatkach na sekundę w obydwu trybach działania Switcha. O ile w trybie przenośnym to super wynik, bo to natywna rozdzielczość ekranu konsoli, tak w trybie TV liczyliśmy na coś więcej.Obie gry nie będą różnić się zawartością od swoich pierwowzorów. Jedyne zmiany, to obsługa figurek amiibo woraz możliwość grania ww co-opie online i lokalnie na dwóch konsolach.Porty obu gier powstają w Platinum Games, bez udziału zewnętrznych deweloperów.Dodatkowo, zapytaliśmy o to, kto pracuje nad. Dowiedzieliśmy się, że jest to zespół w składzie podobnym do tego, który pracował nad Bayonettą 2 oraz, że tę chwilę nie ma informacji o tym czy przy produkcji gry biorą udział Hideki Kamiya (reżyser pierwszej części) i Yosuke Hashimoto (reżyser drugiej części).