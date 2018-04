Bill Cosby winny napaści seksualnej

Getty Images © Mark Makela



Powtórzony proces w sprawie oskarżonego o napaść seksualną Billa Cosby'ego zakończył się wyrokiem. Dwunastu przysięgłych, po 15 godzinach debatowania, uznało aktora winnym trzech zarzutów w sprawie, w której ofiarą była Andrea Constand.Pierwszy proces, rok temu, zakończył się bez wydania wyroku, ponieważ sędziowie przysięgli nie byli w stanie się ze sobą dogadać. Obrona już zapowiedziała apelację od wczorajszej decyzji.Andrea Constand jest jedną z ponad 50 kobiet, które ujawniły, że były ofiarami gwałtów dokonanych przez Billa Cosby'ego . Ponieważ jednak do zdarzeń doszło wiele lat temu, praktycznie wszystkie sprawy przedawniły się. Wyjątkiem jest przypadek Constand. W styczniu 2004 roku kobieta straciła przytomność po tym, jak aktor nafaszerował ją lekami. Kiedy powróciła jej świadomość, zorientowała się, że Cosby wpycha palce do jej pochwy, a jednocześnie stara się zacisnąć jej dłoń na swoim członku. Bill Cosby pozostanie na wolności do czasu ogłoszenia wyroku, co nastąpi najpóźniej za 100 dni. Aktorowi grozi do 30 lat pozbawienia wolności (po 10 lat za każdy z punktów oskarżenia).Gdy tylko ogłoszono wyrok ostatnia z amerykańskich stacji telewizyjnych, która wciąż nadawała powtórki, postanowiła usunąć serial ze swojej ramówki.