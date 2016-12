Carrie Fisher nie żyje

Getty Images © Chris Jackson



Mamy smutną wiadomość dla wszystkich fanów kina. Carrie Fisher zmarła dziś. Aktorka miała 60 lat.Przypomnijmy, że w piątek podczas lotu z Londynu do Los Angeles Fisher doznała rozległego zawału serca. Wtedy udało ją się uratować, ponieważ na pokładzie samolotu był obecny lekarz. Aktorka natychmiast została przewieziona do szpitala, gdzie przebywała do chwili śmierci na oddziale intensywnej terapii. Jak podała jej córka Billie Lourd, Carrie Fisher zmarła o 8:55 czasu Los Angeles. Fisher jest córką znanej aktorki Debbie Reynolds i piosenkarza Eddiego Fishera . O tym, że zostanie aktorką, zdecydowała się będąc w liceum. Debiutowała na Broadwayu w sztuce "Irene", w której występowała też jej matka. W kinie pojawiła się po raz pierwszy u boku Warrena Beatty'ego Dwa lata później jej życie zmieniło się na zawsze. Wtedy to do kin weszła, czyli pierwszy film z cyklu "Gwiezdne wojny". Aktorka wcieliła się w postać Księżniczki Leii Organy. Ta rola zapewniła jej nieśmiertelność. Jako Leia pojawiła się w całej oryginalnej trylogii. Przed rokiem widzieliśmy ją również w. Miała się również pojawić w szykowanej na przyszły rokOczywiście występowała również i w innych filmach. Ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak Fisher była również pisarką. Wielką sławę przyniosła jej powieść, która później przerobiona została na film. Fisher napisała do niego scenariusz, który został w 1991 roku nominowany do nagrody BAFTA