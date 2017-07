Co będzie porabiał Magneto w "Dark Phoenix"?

Portal Nerdist pochwalił się informacjami, jakie zdobył na temat filmu. Przypomnijmy, że jest to kolejna część głównego cyklu o mutantach powstająca w 20th Century Fox.Pierwsza informacja dotyczy bezpośrednio Magneto. Według Nerdist postać ta przyjmie rolę lidera grupy oddanych mu mutantów. Ma to być podkreślone przez nowy kostium, który ma nadawać mu cechy przywódcy sekty. Co to dokładnie oznacza, tego nawet osoby z Nerdist nie wiedzą.W filmie zostanie też ponoć pokazana fikcyjna kraina Genosha. W komiksach był to kraj, który Magneto przekształcił w enklawę dla prześladowanych mutantów. Genosha była już pokazana (jako wyspa) w oryginalnej trylogii. Nerdist jest jednak przekonane, że skoro wydarzenia zprzekreśliły tamtą linię czasową, teraz Genosha może mieć wygląd bliższy komiksowemu oryginałowi.Widowisko będzie reżyserskim debiutem nadzorcy całego uniwersum Marvela w 20th Century Fox Simona Kinberga . Jest on też autorem scenariusza. Obraz trafi do kin w listopadzie przyszłego roku.