Cztery kolejne kobiety oskarżają Kneppera o seksualne nadużycia

Do oskarżeń o napastowanie pod adresem Roberta Kneppera dołączyły cztery kolejne kobiety. Przypomnijmy: Niemal miesiąc temu kostiumolożka Susan Bertram ujawniła, że w 1991 roku aktor na nią napadł, łapiąc ją za krocze i przyciskając do ściany. Zgodnie z jej relacją jasno także powiedział, co zamierza jej zrobić.Do ujawnionych ostatnio zdarzeń miało dojść w różnym czasie od 1983 do 2013 roku. Każda z ofiar opisuje konkretne sceny z najdrobniejszymi szczegółami. Jedna z nich – Robin Saex Garbose – wspomina, jak w 1983 roku, gdy miała 23 lata, Knepper rzucił się na nią, gdy zostali sam na sam, i zaczął ją całować. Kobieta od początku czuła, że jest to niewłaściwe i cała trzęsła się ze strachu. O wszystkim opowiedziała swojemu mężowi. Wtedy jednak – jak podkreśla – nie mówiło się o takich sprawach jak nadużycia seksualne, w związku z tym nikt nie myślał nawet w takich kategoriach. Bolesne wspomnienia przywołała w niej relacja Susan Bertram Knepper , podobnie jak inni oskarżeni w ostatnim czasie o podobne napaści, żali się na to, że media – wbrew istnieniu domniemanej niewinności – natychmiast wydają wyrok, a sami oskarżeni nie mają nawet szans na konfrontację z rzekomymi ofiarami. Aktor podziękował też w swoim oficjalnym wpisie żonie, rodzinie i bliskim przyjaciołom za wsparcie, które mu okazują.