FOTO: Lars von Trier gotowy na film o seryjnym mordercy

Już niedługo powinny rozpocząć się zdjęcia do nowego filmu Larsa von Triera , dreszczowca. Duński reżyser zaprezentował swoje okazjonalne zdjęcie inspirowane horroremz 1932 roku. Jak rozumiemy, dzieło Carla Theodora Dreyera będzie też inspiracją dla von Triera w trakcie prac nadObraz przedstawi 12 lat z życia seryjnego mordercy o imieniu Jack, który każdą kolejną zbrodnię traktuje jak dzieło sztuki. Pragnąc stworzyć swoje opus magnum, bohater podejmuje coraz większe ryzyko. Tajemniczemu Verge'owi udaje się namówić głównego bohatera do rozmów na temat jego krwawej profesji.Gwiazdami filmu będą Matt Dillon Von Trier zapowiada, że do obsadzenia czekają jeszcze cztery duże role kobiece.