FOTO: Retro-Bumblebee jest już na planie

Najnowsze zdjęcie z planupotwierdza, że spin-offbędzie utrzymany w stylistyce retro. Tytułowy bohater nie będzie transformował w błyszczący sportowy wóz, tylko w starego dobrego Volkswagena Garbusa.Akcja filmu ma rozgrywać się w 1987 roku. Bumblebee znajduje schronienie na złomowisku położonym obok małego kalifornijskiego miasteczka. Zdemolowanego żółtego Volkswagena Garbusa znajduje Charlie. Dziewczyna przywróci go do życia, otwierający tym samym drzwi do wielkiej przygody.W obsadzie filmu jest m.in. Hailee Steinfeld , a za kamerą stoi Travis Knight ). Premiera 21 grudnia 2018.