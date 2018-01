Gillian Anderson opuszcza Archiwum X

3 2 1



Już jutro premiera jedenastego, 10-odcinkowego sezonu kultowego serialu. Niestety, dla wieloletnich fanów cyklu nie mamy dobrych wiadomości - będzie to ostatni występ Gillian Anderson w roli agentki FBI Dany Scully."Od początku było to dla mnie jasne - powiedziała aktorka w rozmowie z TVInsider - Chciałam zagrać w jeszcze jednym sezonie i na tym koniec. Szczerze mówiąc, dziwią mnie reakcje zszokowanych widzów". Anderson już w październiku sugerowała wyraźnie, że w styczniu poznamy prawdziwe zwieńczenie losów jej bohaterki.Oczywiście, odejście Anderson nie będzie równoznaczne z końcem samego serialu - chociaż trudno wyobrazić sobie cykl bez niej, to raczej mało prawdopodobne, że producenci nie zaryzykują z samym Davidem Duchovnym w roli Foxa Muldera. Zwłaszcza, jeśli całość odniesie sukces, a aktor nie pójdzie w ślady swojej koleżanki z planu.Sam twórca serialu, Chris Carter , nie chciał odpowiedzieć jednoznacznie, czy 11. sezon będzie ostatnim. Powiedział tylko tyle, że na razie koncentruje się wyłącznie na nim, ale wierzy, że serial ma jeszcze sporo do zaoferowania fanom.