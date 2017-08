Mniej mitologii, więcej kobiet w 11. sezonie "Z archiwum X"

Prezes Fox Entertainment, David Madden , zapowiedział, że 11. sezonograniczy "spiskowe" wątki. Tylko pierwszy i ostatni odcinek nowej serii będą nawiązywać do szerszej mitologii serialu - reszta ma być zbiorem samodzielnych historii. Do ekipy - zgodnie z życzeniem Gillian Anderson - dołączy też więcej kobiet., zapowiedział Madden Madden zdradził też, że w najnowszym sezonie powrócą znajome twarze:Stacja odniosła się także do krytyki Gillian Anderson , która wyraziła żal, że w gronie scenarzystów nowego sezonu brakuje kobiet. Do scenariopisarskiego zespołu mają dołączyć dwie kobiety. Ponadto dwa odcinki zostaną wyreżyserowane przez kobiety: Carol Banker (która pracowała jako tzw. "script" przy serialu w latach 1999-20002 oraz reżyserowała m.in., spin-off) oraz Holly Dale (telewizyjna weteranka, która pracowała przy takich serialach jakczy).10 nowych odcinkówbędzie miało premierę na stacji Fox w 2018 roku.