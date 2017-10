Zwiastun "Z archiwum X" zapowiada eksterminację ludzkości

3 2 1



Na Comic-Conie w Nowym Jorku zaprezentowano zwiastun 11. sezonu serialu. Wy możecie go obejrzeć poniżej:Zwiastun to dobra wiadomość, jaką otrzymaliśmy na spotkaniu twórców z fanami. Zła jest taka, że prawdopodobnie będzie to ostatni sezon, w którym wystąpi Gillian Anderson . Aktorka w jednej z wypowiedzi zasugerowała, że w nadchodzących odcinkach poznamy zakończenie historii granej przez nią bohaterki.Sam twórca serialu, Chris Carter , nie chciał jednak odpowiedzieć jednoznacznie, czy 11. sezon będzie ostatnim. Powiedział tylko tyle, że na razie koncentruje się wyłącznie na nim, ale wierzy, że serial ma jeszcze sporo do zaoferowania fanom.Serial powróci do telewizji w styczniu.