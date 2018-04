John Carpenter pracował przy nowym "Halloween"

3 2 1



W październiku do kin wejdzie. Będzie to reboot/sequel oryginału nakręconego przez Johna Carpentera . Jak się okazuje, reżyserpracował przy nowej wersji, choć w innej roli.Informację potwierdził Jason Blum , producent nowego. Otóż Carpenter przygotował do filmu muzykę.W filmie Curtis ponownie wcieli się w postać Laurie Strode. Czeka ją ostateczna konfrontacja z Michaelem Myersem - zamaskowanym psychopatą, który prześladował ją przez całe życie, od czasu, kiedy 40 lat wcześniej ledwo uszła z życiem podczas rzezi urządzonej przez Michaela podczas Halloween.Całość wyreżyserował David Gordon Green . Napisał on również, we współpracy z Dannym McBride'em , scenariusz.