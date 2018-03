Kolejny scenarzysta bierze się za nowego "Człowieka z blizną"

3 2 1



Kolejny zwrot akcji w pozornie niekończącej się sadze mającej na celu doprowadzenie do realizacji filmu, czyli trzeciej kinowej wersjiPo tym, jak miesiąc temu do projektu powrócił reżyser Antoine Fuqua , teraz Universal Pictures uznało, że film potrzebuje nowego scenariusza. Tym razem postanowiono, że - skoro bohaterem będzie Meksykanin - powinien go napisać właśnie ktoś urodzony w Meksyku i znający kulturę tego kraju osobiście. Wybór wytwórni padł na jeszcze mało znanego Garetha Dunneta-Alcocera . Wcześniej pracował on dla Sony, gdzie napisał scenariusz amerykańskiego remake'uBędzie to już co najmniej czwarta wersja scenariusza nowego. Wcześniej nad tekstem pracowali: David Ayer Jonathan Herman oraz bracia Coen Pierwszypojawił się w 1932 roku. Tony był w nim włoskim emigrantem, który w świecie pogrążonym w chaosie globalnego kryzysu gospodarczego próbuje realizować swój amerykański sen. Czyni to w jedyny sposób, jaki wydaje mu się możliwy – przemocą i zbrodnią. Przez dziesięciolecia film uważany był za jeden z wzorcowych filmów gangsterskich i w rankingu Amerykańskiego Instytutu Filmowego znalazł się wyżej od popularniejszego remake'u.Wśród zwyczajnych widzów mało kto wspomina obraz Howarda Hawksa Richarda Rossona , kiedy mowa o Tonym, człowieku z blizną. Wszystko przez film z 1983 roku z Alem Pacino w roli głównej. Bohater wciąż nazywał się Tony, ale teraz był Kubańczykiem, a cała akcja została przeniesiona z Chicago do Miami. Po premierze oczywiście odezwały się standardowe głosy, że nie kręci się remake'ów arcydzieł. Świadectwem tych sentymentów była nominacja do Złotej Maliny dla najgorszego reżysera. Dziś tenjest uznawany za arcydzieło, a o oryginale mało kto pamięta.