Niemożliwe! De Niro dopiero dostanie gwiazdę w Alei Gwiazd

Hollywood Chamber of Commerce, organizacja odpowiedzialna za słynną Hollywoodzką Aleję Gwiazd, ogłosiła nazwiska osób, które otrzymają w 2019 roku swoje gwiazdy. Jedno nazwisko na tej liście zaskakuje. Większość bowiem zapewne sądziła, że ma swoją gwiazdę już od co najmniej 30 lat. A tymczasem dopiero w przyszłym roku doczeka się jej Robert De Niro De Niro karierę aktorską rozpoczął w latach. 60. Żywą legendą kina stał się w latach 70. Do 1981 roku zdobył cztery nominacje do Oscarów , z czego dwie zamienił na statuetki (w 1975 roku za, w 1981 roku za). A jednak wtedy nie uznano go godnym otrzymania własnej gwiazdy w Alei Gwiazd. (Co ciekawe, nominowany tylko raz do Oscara , za rolę drugoplanową w James Caan otrzymał gwiazdę już w 1978 roku.)W kategorii "kino" gwiazdy w 2019 roku otrzymają również:W kategorii "telewizja" gwiazdy otrzymają:Alvin i wiewiórki Julia Child (pośmiertnie)