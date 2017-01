PLOTKA: Film o Hanie Solo zmienia datę premiery

3 2 1



Po sieci krążą nowe plotki na temat filmu. Nie są one dobre dla tych, którzy nie mogą się doczekać widowiska. Obraz bowiem trafi do kin pół roku później.Jak podaje portal Making Star Wars,miał wejść do amerykańskich kin 25 maja 2018 roku. Disney jednak miał tę datę ostatnio zmienić na 13 grudnia 2018 roku. Wytwórnia oficjalnie nie wypowiedziała się na ten temat.Jeśli rewelacje Making Star Wars się potwierdzą, to będzie to kontynuacja trendu, który rozpoczęty został wraz z. Przypomnijmy, że początkowo Disney planował zachować wcześniejszą tradycję, która łączyła premiery "Gwiezdnych wojen" z majem. Kiedy ostatecznie ogłoszono, że pierwsza część nowej trylogii trafi do kin w grudniu, wielu fanów nie kryło niezadowolenia. Ostatecznie Disney okazał się górą, a sam film złamał kilka box-office'owych rekordów. Mimo to początkoworównież miał mieć premierę w maju, zanim zdecydowano się na połowę grudnia 2017 roku.Prawdopodobna zmiana daty premieryjest związana z doskonałymi wynikami, który właśnie stał się drugim najbardziej kasowym tytułem w amerykańskich kinach. Disney pod wieloma względami jest studiem bardzo konserwatywnym, więc skoro grudniowe daty są aż tak zyskowne, to nie ma najmniejszych powodów do zmiany filozofii dystrybucji.Inni sugerują, że być może wytwórnia Disneya wie coś, czego reszta świata się jedynie domyśla. Chodzi oczywiście o. Jak wiadomo, film ma trafić do kin w Boże Narodzenie 2018 roku. Zdjęcia do widowiska jednak wciąż się nie zaczęły i nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy się rozpoczną. W jednym z ostatnich wywiadów Sigourney Weaver nawet zasugerowała, że data premierymoże zostać przesunięta na późniejszy termin. Wprowadzeniew połowie grudnia sugeruje więc, że Disney przekonane jest o braku konkurencji ze strony Jamesa Camerona