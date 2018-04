PREMIERA: Tak gra Joaquin Phoenix w "Nigdy cię tu nie było"

3 2 1



13 kwietnia do kin trafi nagrodzony w Cannes za scenariusz i najlepszą rolę męską film. Z tej okazji prezentujemy Wam klipy z fragmentami obrazu.Oto, jak gra Joaquin Phoenix , najlepszy aktor ubiegłorocznego festiwalu w Cannes Historia byłego agenta do zadań specjalnych, mężczyzny pełnego sprzeczności, zagubionego, na krawędzi autodestrukcji. Widział już prawie wszystko, a prześladujące go wspomnienia sprawiają, że chciałby, aby świat o nim zapomniał. Jednak gdy zaginie pewna nastolatka, podejmie się jej odnalezienia. Wkrótce przekona się, że w jego misji nic nie jest tym, czym się wydaje. Gotowy na wszystko, by uratować dziewczynę, niespodziewanie otrzyma szansę ocalenia samego siebie.