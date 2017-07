SPOILER ALERT: Co się będzie działo w "Wonder Woman 2"?

UWAGA! BĘDĄ SPOILERY!





W sieci pojawiły się pierwsze przecieki na temat fabułyJak donosi portal Screen Rant, w filmie pojawi się ukochany tytułowej bohaterki, Steve Trevor grany przez Chrisa Pine'a . To dość zaskakująca informacja, biorąc pod uwagę, że dzielny szpieg zginął w finale jedynki.Na razie nie wiadomo, w jaki sposób twórcom uda się ożywić Trevora. Ujawniono za to, że akcja sequela ma się rozgrywać w latach 80. Księżniczka Diana stanie do walki z Sowietami w ostatnich dniach Zimnej Wojny.Pierwszaokazała się gigantycznym sukcesem finansowym i artystycznym. Ekranizacja komiksu zgarnęła do tej pory 745 milionów dolarów, zaś wskaźnik jej pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes wynosi 92%.Nimtrafi na ekrany, Diana pojawi się w widowiskuPremierę filmu o przygodach drużyny herosów DC Comics zaplanowano na listopad tego roku.