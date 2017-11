Wspominamy artystów ze świata kina, którzy odeszli w tym roku

***

(zm. 11 listopada 2016) – aktor filmowy i telewizyjny, któremu wielką popularność przyniosły role woraz serialu. Na swoim koncie miał również występy m.in. woraz(zm. 4 grudnia 2016) – scenarzysta i reżyser, autor legendarnych komediioraz. Podpisał się także pod znakomitym kryminałemwedług prozy Ladislava Fuksa.(zm. 15 grudnia 2016) – aktor kabaretowy, któremu sławę w latach 70. zapewniły występy pod szyldem "Tey". Na dużym ekranie można go było zobaczyć m.in. woraz. W latach 1999-2015 wcielał się w listonosza Edzia w sitcomie(zm. 18 grudnia 2016) – aktorka i celebrytka mająca na koncie występy m.in. w. Legendą Hollywood nie stała się jednak za sprawą ról w filmach, lecz dzięki licznym skandalom obyczajowym oraz ekstrawaganckiemu stylowi życia.(zm. 27 grudnia 2016) – aktorka, scenarzystka i pisarka znana najlepiej z roli księżniczki Lei w kultowym cyklu. Wystąpiła również m.in. w klasycznym musicalu. Na podstawie jej na wpół biograficznej powieścipowstał głośny film pod tym samym tytułem.(zm. 28 grudnia 2016) – aktorka, największe sukcesy święciła w latach w 50. i 60. Miała na koncie m.in. nominację do Oscara oraz cztery nominacje do Złotego Globu. W jej filmografii można znaleźć tak głośne filmy, jak:czy. Matka aktorki Carrie Fisher (zm. 12 stycznia) – pisarz, scenarzysta i reżyser, laureat Oscara za scenariusz, który stworzył na podstawie własnej powieści. Pisał również komedie:czy, za który zdobył Złoty Glob.(zm. 19 stycznia) – aktor, znany m.in. z seriali, a także filmu(zm. 25 stycznia) – aktorka, legenda amerykańskiej telewizji. Sławę i uznanie milionów widzów zapewniły jej dwa megapopularne w Stanach Zjednoczonych seriale komediowe:(1961-66) oraz(1970-77). Wśród filmowych kreacji Moore najbardziej ceniona była ta ze. Aktorka zdobyła za rolę nominacje do Oscara i BAFTA oraz Złoty Glob.(zm. 27 stycznia) – aktor, jedna z wybitniejszych (i bardziej zapracowanych) postaci brytyjskiego kina. Miał na koncie ponad sto ról w filmach i serialach. Amerykańska Akademia Filmowa dwukrotnie nominowała go do Oscara za role w filmach. Na koncie miał również występy w takich klasykach jakczy seria(zm. 12 lutego) – aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna i artystka estradowa. Wielu widzom zapadła w pamięć rolami m.in. w:czy serialu. W latach 1958-1966 występowała w programie Kabaret Starszych Panów. Była także jedną z gwiazd programów kabaretowych Olgi Lipińskiej.(zm. 18 lutego) – ceniony operator, reżyser i producent filmowy. Stworzył zdjęcia do ponad 170 filmów, seriali i spektakli telewizyjnych. Współpracował m.in. z takimi reżyserami jak Krzysztof Kieślowski ), Jerzy Skolimowski ) czy Janusz Zaorski ). Jako reżyser zadebiutował w 1998 roku komedią sensacyjną. Trzy lata później powstała jej kontynuacja pt.(zm. 19 lutego) – wybitna polska aktorka. Występowała przed kamerą i na deskach teatru przez ostatnich 70 lat. W tym czasie zagrała ponad 50 ról filmowych i telewizyjnych. Na ekranie zadebiutowała w 1946 roku w pierwszym polskim powojennym filmie –. W ostatnich latach wystąpiła w tak głośnych obrazach jakczy(zm. 24 lutego) – aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Widzowie pamiętają go jako Zygmunta Karabasza z serialui prezesa spółdzielni mieszkaniowej z serialu. Ostatnimi rolami na dużym ekranie były Barabasz Stary zi profesor Nogacki z(26 lutego) – amerykański aktor i reżyser. Wystąpił w takich filmach jak. Gwiazda serialu, za który aż trzykrotnie nominowany był do Złotego Globu.zm. (22 kwietnia) – wybitny polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Ma na swoim koncie udział w takich produkcjach, jak:. Sławę i uwielbienie ze strony milionów Polaków przyniosły mu występy w popularnych serialach. Grał Franka Wichurę w, Jędrusia Pyzdrę w, Józefa Balceraka wi Lucjana Mostowiaka w(zm. 25 kwietnia) – publicysta kulturalny, krytyk filmowy i teatralny, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Szerokiemu gronu czytelników dał się poznać jako filar działu kulturalnego w tygodniku Polityka, prowadził również bloga Widzi mi się.(zm. 14 maja) – amerykański aktor, zdobywca nagrody Emmy. Jego specjalnością były role charyzmatycznych czarnych charakterów. Pamiętne kreacje udało mu się stworzyć m.in. wczy serialu(zm. 17 maja) – piosenkarz, instrumentalista, autor tekstów. Wraz z Soundgarden był jednym z prekursorów grunge'u. Artysta miał też drugi zespół - hardrockową supergrupę Audioslave, którą założył z członkami Rage Against the Machine. Utwór "You Know My Name" okazał się najpopularniejszą piosenką w karierze artysty. Cornell otrzymał za niego Satelitę, World Soundtrack Award oraz nominację do Grammy.(zm. 22 maja) – wybitny muzyk i twórca piosenek. Występował między innymi z Ewą Demarczyk, Markiem Grechutą, w zespołach Czarne Perły i Anawa. Jego niezapomniane przeboje to, oprócz Pszczółki Mai", między innymi "Zacznij od Bacha", "Izolda" i "Chałupy". Jego dyskografię zamyka wydana wspólnie z zespołem Mitch&Mitch płyta "1976: A Space Odessey", która nagrodzona została Fryderykiem 2016 dla najlepszego albumu roku.(zm. 23 maja) – aktor znany najlepiej z ról agenta 007 Jamesa Bonda oraz Simona Templara z serialu(1962-1969). W Bonda wcielał się siedmiokrotnie, po raz pierwszy w filmie(1973), a po raz ostatni w(1985). Zagrał też w takich filmach jak m.in.(1978),(1996),(1997),(2002).(zm. 9 czerwca) – aktor, pamiętny odtwórca tytułowej roli w serialu(1966-1968). W trakcie trwającej sześć dekad kariery aktor zagrał w ponad 50 filmach i serialach. W ostatnich latach można go było usłyszeć w kreskówce, gdzie użyczał głosu burmistrzowi Westowi.(zm. 16 czerwca) – reżyser, operator filmowy. Na swoim koncie miał blisko 30 filmów, lecz miłośnicy kina zapamiętają go głównie jako reżysera(1976) z Sylvestrem Stallone'em (oraz piątej części tegoż cyklu z 1990 roku), dramatu(1986) oraz kultowej trylogii trylogii(1984-1989).(zm. 16 czerwca) – aktor, najlepiej znany z roli Zbyszka z Bogdańca w filmie(1980). Zagrał też w serialu(1975),(1977) i(1999).(zm. 27 czerwca) – jeden z najpopularniejszych szwedzkich aktorów. Jego międzynarodową karierę rozpoczął występ w(2000) Lukasa Moodyssona. W 2009 roku wcielił się w postać Mikaela Blomkvista w ekranizacji bestsellerowej trylogii. W 2011 roku Nyqvist zagrał głównego złoczyńcę w widowisku. Widzowie pamiętają go również jako rosyjskiego gangstera z filmu(zm. 8 lipca) – aktor, który zdobył popularność barwną rolą Lafayette'a Reynoldsa w serialu HBO. Zagrał również mniejsze role w. Był także pamiętnym Martinem Lutherem Kingiem zoraz Bobbym Byrdem zaktor, laureat Oscara za rolę wGwiazdor był nominowany do nagrody Akademii jeszcze dwa razy: w 1989 roku za filmi rok później za(zm. 16 lipca)- legendarny reżyser kina grozy. Już jego debiut "Noc żywych trupów" z 1968 roku odmienił oblicze horrorów o zombie. Inne ważne filmy w jego dorobku to:oraz(zm. 20 lipca) - piosenkarz, lider zespołu Linkin Park, występujący także z grupami Dead by Sunrise i Stone Temple Pilots. Miał na koncie kilka epizodów filmowych; wystapił woraz w(zm. 21 lipca) – aktor, którego wszyscy pamietamy z roli ojca Kevina mcCallistera w. Zagrał główne role w(1981) i(1982). Pojawił się na drugim planie w produkcjach(1985),(1990),(1998). W 1999 roku Heard otrzymał nominację do nagrody Emmy za gościnną rolę w serialu(zm. 27 lipca) – aktor i dramatopisarz. Jego kariera aktorska, pomijając niewielkie i epizodyczne występy, zaczęła się od roli w Terrence'a Malicka w 1978 roku. Później przyszło nagradzane(1980), a wreszcie(1983) Philipa Kaufmana . Napisał 44 sztuk, a "Pogrzebane dziecko" z 1979 roku przyniosło mu Nagrodę Pulitzera.(zm. 14 sierpnia) – aktor serialowy, teatralny, dubbingowy i filmowy. Związany był z Teatrem Narodowym, radiową Dwójką oraz Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Pamiętamy go z ról w, serialiczyoraz dubbingu gier(zm. 19 sierpnia) – wybitny pisarz, dramaturg i scenarzysta; w świecie kina zadebiutował fabułą filmu Andrzeja Wajdy , jest także współautorem jednej z najsłynniejszych polskich komedii –. Artysta był laureatem wielu prestiżowych wyróżnień literackich; jego najsłynniejszy dramat to(zm. 20 sierpnia) – amerykański komik i aktor, gwiazda m.in.oraz; był także reżyserem, producentem i scenarzystą. Zostanie też zapamiętany ze swojej pracy charytatywnej na rzecz Stowarzyszenia Chorych na Dystrofię Mięśni.(zm. 26 sierpnia) - reżyser, autor jednego z najsłynniejszych horrorów w historii kina -. Inne znane tytuły w jego filmografii tooraz seriale(zm. 15 września) – aktor znany m.in. z ról w. Regularnie współpracował z Davidem Lynchem , u którego wystąpił m.in. w. Ostatnio mogliśmy oglądać go w nowym sezonie(zm. 21 września) – wybitny polski reżyser, scenarzysta i teoretyk sztuki filmowej. Jego fabularny debiut, kontrowersyjnyz 1972 roku, odbił się szerokim echem wśród publiczności i krytyków. Rozpoczął również drogę jednego z najbardziej awangardowych i oryginalnych formalnie filmowców.z 1993 roku przyniósł mu gdyńskie Złote Lwy. Jego ostatnim filmem byłyz 2014 r.(zm. 27 września) – legendarny założyciel "Playboya"; przez magazyn "Time" nazwany kiedyś "prorokiem pop hedonizmu". Miał również na koncie szereg występów przed kamerą. Na ekranie pojawiał się zazwyczaj, wcielając się w samego siebie. W 2009 roku otrzymał nominację do Złotej Maliny za drugoplanowy występ w komedii(zm. 29 września) – wybitny polski aktor teatralny, kabaretowy i filmowy. Pamiętamy go m.in. z ról w, a także z wybitnej kreacji Jej Ekscelencji w. Nie zapomnimy także jego występów z Kabaretu Starszych Panów, gdzie wykonywał takie przeboje, jak "Wesołe jest życie staruszka" czy "Addio pomidory".(zm. 29 października) – ceniony aktor filmowy i teatralny. W trakcie trwającej ponad pół wieku kariery współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą Wojciechem Hasem . Wystąpił m.in. w takich filmach jak:. Po raz ostatni pojawił się na ekranie w 2015 roku w