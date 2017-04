Zobacz "Szybkich i wściekłych 8", wygraj drift taxi z Pilarczyk

Multikino z okazji premiery filmuprzygotowało konkurs, w którym nagrodami są: dzień z teamem, przejazdy drift taxi z Karoliną Pilarczyk oraz głośniki Bose Sound Link mini II. Konkurs jest prowadzony na fan page’uOd 21 kwietniabędzie można oglądać na ekranach kin. W ósmej części kultowej serii Dom i Letty cieszą się swym miesiącem miodowym, Brian i Mia wycofali się z gry, a reszcie ekipy udało się znaleźć oczyszczającą namiastkę normalnego życia. To właśnie wtedy pojawia się ona. Tajemnicza kobieta (laureatka Oscara Charlize Theron), która wciąga Doma w niebezpieczny świat, z którego nie ma ucieczki. Wszystkich czeka czas pełen prób i testów, jakich nie widzieliśmy dotąd w kinie.Dla osób, które nie boją się ryku silnika, uwielbiają zapach palonej gumy i marzą o spotkaniu z Królową Polskiego Driftu Multikino przygotowało nakonkurs.Zadaniem konkursowym jest opublikowane w poście konkursowym kreatywnego zdjęcia z wykorzystaniem biletu na seans filmuw Multikinie. Jeden bilet może zostać wykorzystany tylko raz.Uczestnicy konkursu mogą wygrać: dzień z teamem Karoliny Pilarczyk, przejazdy drift taxi z Karoliną Pilarczyk oraz głośniki Bose Sound Link mini II.Konkurs na fan page’una portalu Facebook.com trwa do 3 maja br. Po zakończeniu konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez komentarz umieszczony pod zwycięskimi zdjęciami. Link do regulaminu