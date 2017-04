"The Predator" w kinach pół roku później

Mamy złą wiadomość dla tych z Was, którzy z niecierpliwością wyczekują premiery. 20th Century Fox ujawniło wczoraj, że będziecie musieli na film czekać pół roku później. Premierę z lutego przesunięto bowiem na 3 sierpnia 2018 roku.Zdjęcia do filmu już trwają. Dlaczego więc premiera została aż o sześć miesięcy opóźniona, tego niestety nie wiemy.Pierwszy weekend sierpnia to ostatni dobry termin letniego sezonu w amerykańskim box offisie. Niestety oznacza to, żebędzie miał bardzo silną konkurencję. Datę tę zdążył już dla siebie zarezerwować Disney dla którejś z aktorskich wersji swoich bajek (prawdopodobnie będzie to). Do kin wchodzi też wtedy komedia kumpelska o Sherlocku Holmesie i Watsonie, której gwiazdami są Will Ferrell Lutową datę20th Century Fox wykorzysta dla innego swojego widowiska –. W ten sposób trzecia częśćtrafi do kin miesiąc później, niż pierwotnie zakładano.Inne filmy wytwórni, które zyskały daty premier to:Nowy film Stevena Spielberga – w wąskiej dystrybucji pojawi się 22 grudnia 2017 roku, do szerokiej trafi 12 stycznia– 25 grudnia 2018 roku– 22 września 2017 roku (tydzień wcześniej niż dotąd zakładano)– 10 listopada 2017 roku (dwa tygodnie wcześniej)– 2 marca 2018 roku (cztery miesiące później)– 28 września 2018 roku– 16 listopada 2018 roku.