Co ujawniają zestawy Lego promujące "Solo: A Star Wars Story"?

Podczas gdy wciąż niewiele wiemy o fabule zapowiadanego na maj tego roku (w Polsce – 25 maja) spin offu– z pomocą, co często się zdarza, przychodzą klocki Lego. Zaprezentowano zestawy promujące film, które zdradzają kilka ciekawostek, w tym imiona postaci granych przez Woody'ego Harrelsona Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami samego Harrelsona jego bohater nazywa się Tobias Beckett i będzie mentorem Hana, a postać Clarke – Qi'Ra. Wnikliwym udało się także dojść do tego, że Thandie Newton to Quay Tolsite, a Phoebe Waller-Bridge – DD-BD.Zestawy zdradzają też m.in. pojawienie się w fabule Korelii, czyli planety, z której pochodzi Solo, słynnego "Kessel Run" i frachtowca Sokoła Millenium (Millennium Falcon). Wśród figurek występuje natomiast szturmowiec Gwiazdy Śmierci płci żeńskiej. Oczywiście nie zawsze elementy obecne w zestawach pojawiają się w filmie, ale zwykle mówią sporo o fabule. Poniżej zapowiadane zestawy. Dajcie znać, co Wam udało się z nich wyczytać.– Han Solos SpeederMinifigures: Han Solo, QiRa, Corellian Hound– Molochs SpeederMinifigures: Moloch, Rebolt, Corellian Hounds (2x)– Imperial TIE FighterMinifigures: Mimban Stormtrooper, Imperial Pilot, Han Solo (Imperial Disguise), Tobias Beckett (Imperial Disguise)– Kessel Run Millenium FalconMinifigures: QiRa, Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, Quay Tolsite, Kessel Operations Droid, DD-BD– Imperial Patrol Battle PackMinifigures: Imperial Officer, Death Star Trooper (Female), Stormtroopers (2)– Jedi and Clone Troopers Battle PackMinifigures: Barriss Offee, Ki-Adi-Mundi, Clone Troopers (2x)– Range Trooper (Buildable Figure)– Han Solo (Buildable Figure)– Darth Maul (Buildable Figure)