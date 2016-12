FOTO: Meksykańskie święto zmarłych według Pixara

(kliknij, aby powiększyć)



Magazyn Entertainment Weekly zaprezentował nowe zdjęcie z filmu Pixara. Przedstawia ono głównego bohatera animacji. Wy znajdziecie zdjęcie poniżej:Bohaterem filmu jest Miguel. W jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana. Jednak Miguel marzy, by pójść w ślady swojego idola, wielkiego muzyka Ernesta de la Cruza. Zdesperowany chce udowodnić światu swój talent, a to – za sprawą serii przedziwnych wydarzeń – doprowadzi go do niezwykle kolorowej Krainy Umarłych. Po drodze spotyka uroczego oszusta Hectora. Wspólnie spróbują rozwikłać tajemnicę z przeszłości rodziny Miguela...Film trafi do kin za rok.