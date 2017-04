OFICJALNIE: "Dark Phoenix" tytułem kolejnej część "X-Men"

3 2 1



20th Century Fox podzieliło się swoimi planami dystrybucyjnymi. Dowiedzieliśmy się z nich m.in. tego, czego fani domyślali się już od jakiegoś czasu. Otóż następny film "X-Men" będzie nosił tytuł. Poznaliśmy już nawet datę premiery. Widowisko trafi do kinPortal Deadline określa film jako spin-off. Collider twierdzi z kolei, że za kamerą stanie Simon Kinberg , scenarzysta, w który wątek Phoenix został wykorzystany. W roli głównej ma pojawić się podobno Sophie Turner , którą jako Jean Grey poznaliśmy wInformacje na temat tego, że to właśnie Dark Phoenix stanie się podstawą scenariusza kolejnego filmu o X-Men, ujawnił w listopadzie ubiegłego roku portal Latino Review.Oryginał wydany został w 1980 roku. Opowiadał o Jean Grey, która staje się naczyniem dla kosmicznego bytu zwanego Phoenix Force. Jest to jedna z najpotężniejszych sił w komiksowym uniwersum Marvela. Pomogła m.in. w pokonaniu Galactusa.