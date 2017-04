"The Predator": Shane Black stawia na praktyczne efekty

20th Century Fox ujawniło również, że na film poczekamy aż pół roku dłużej. Premierę z lutego przesunięto bowiem na 3 sierpnia 2018 roku.

Wygląda na to, że fani pewnej kultowej postaci mogą odetchnąć z ulgą. W nadchodzącym horrorze science-fictionkosmiczni łowcy nie będą wykreowani w komputerze - a przynajmniej nie w całości."Stoję obok mierzącego ponad dwa metry dżentelmena w kostiumie Predatora" - napisał na swoim twitterze reżyser Shane Black , odpowiadając na pytanie o to, czy nie przesadzi w swoim filmie z CGI. To nie znaczy oczywiście, że ganiający po planie w ciężkich wdziankach kaskaderzy nie będą poddani komputerowej obróbce. Zwłaszcza, że w jednym z niedawnych wywiadów twórca rozpływał się w zachwytach nad jeszcze nowocześniejsza technologią, z której skorzystają w filmie łowcy Yautja.Film będzie realizowany pod kategorię wiekową R:- przekonuje reżyser. W rolach głównych wystąpią: Boyd Holbrook Jacob Tremblay . O samej fabule na razie nic nie wiadomo.