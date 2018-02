Produkcja komiksowego "Silver & Black" opóźni się?

3 2 1



Jeśli wierzyć doniesieniom That Hashtag Show, wytwórnia Sony wciąż nie jest gotowa na przystąpienie do produkcji komiksowego widowiska. Podobno studio zdecydowało się usunąć film z kalendarza zdjęciowego bez wyznaczania nowej daty.Dla osób śledzących projekt nie jest to jednak wielkie zaskoczenie. Zaledwie 10 dni temu dowiedzieliśmy się, że widowisko otrzyma nowy scenariusz. Pracować nad nim będą Lindsey Beer Geneva Robertson-Dworet . Reżyserka Gina Prince-Bythewood oraz producenci nie zaleźli też wciąż odtwórczyń głównych ról.Nie jest jasne, czy opóźnienie początku zdjęć wpłynie na datę premiery. Sony już jakiś czas temu zapowiedziało, żema trafić do kin na początku lutego przyszłego roku.Black Cat, czyli Felicia Hardy, to bohaterka stworzona przez Marva Wolfmana i Keitha Pollarda, która pojawiła się w komiksach w 1979 roku. Córka słynnego włamywacza po traumatycznych wydarzeniach na studiach postanowiła pójść w ślady ojca. Przez pewien czas była związana emocjonalnie ze Spider-Manem.Silver Sable do tej pory nie pojawiała się w aktorskich filmach o Człowieku Pająku. Postać stworzyli Tom DeFalco i Ron Frenz. Jej komiksowy debiut przypadł na rok 1985. Jest najemniczką specjalizującą się w polowaniu na zbrodniarzy wojennych. Świetnie sprawdza się zarówno w walce wręcz, jak i przy użyciu wszelkiego rodzaju broni.Film ma należeć do tego samego filmowo-komiksowego uniwersum, co powstający już