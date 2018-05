Filmy Fiction/Non-Fiction podczas 15. Millennium Docs Against Gravity

Opowieści z pogranicza filmu dokumentalnego i fabuły widzowie 15. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity poznają dzięki konkursowi o Nagrodę Fiction/Non-Fiction. Filmy łączące oba gatunki powalczą o tytuł najlepszego oraz dwa tys. euro.Zwycięzcę wybierze czteroosobowe jury. Kto w nim zasiądzie? Między innymi pisarz, dramaturg i scenarzysta Robert Bolesto . To on stworzył scenariusze do głośnych filmów: Jana P. Matuszyńskiego . Wspólnie z reżyserem Krzysztofem Skoniecznym napisał również scenariusz do. Wcześniej był m.in. kierownikiem literackim w Teatrze Powszechnym w Warszawie, publikował w "Lampie", "Machinie" oraz "Dwutygodniku".Filmy oceniać będzie również szwedzki reżyser pracujący w Polsce Magnus von Horn. Jest laureatem Paszportu "Polityki" za rok 2015. To w tym roku wyreżyserował "Intruza" o trudnym powrocie młodego Szwedza z zakładu resocjalizacyjnego do swojej społeczności. Film był nominowany za reżyserię do Polskich Nagród Filmowych.W jury zasiądą również współdyrektor i dyrektor artystyczny Festiwalu Porto/Post-Doc Dario Oliveira oraz scenarzysta i reżyser m.in.Na widzów i jurorów czeka osiem różnych opowieści nonfiction. W filmie("Top Knot Detective", 2016) Dominica Pearce'a Aarona McCanna pojawiają się samuraje, roboty, latające rekiny tygrysie, podróżujący w czasie zawodnicy baseballa i obce potwory. Całe to dziwactwo zawierał legendarny japoński serial detektywistyczny. W Australii pokazano go na początku lat 90. ubiegłego wieku pod tytułem "Top Knot Detective" i stał się kultowym hitem. Dlaczego zakończono jego emisję po zaledwie dwóch sezonach? Film jest zabawnym mocumentary o ikonicznym i dziwacznym serialu, który skradł serca milionów widzów.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/top-knot-detective/?dist=warszawa Główna bohaterka filmu(2017) Dana Sicklesa Antonio Santiniego ma 49 lat i jest wdową. Mieszka na przedmieściach Filadelfii, zaręczyła się ze Scottem i próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Jest miłośniczką serialuuwielbia Kim Kardashian, ma uświadomione potrzeby seksualne, które chce realizować ze Scottem. Niestety ten ma inne życiowe doświadczenia i nie czuje takich pragnień, jak ona. Mimo że są z dwóch różnych światów, próbują stworzyć romantyczny związek. Film to komiczno-tragiczna historia zakochanej ekscentrycznej kobiety, która nie boi się walczyć o życie, jakiego pragnie.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/dina/?dist=warszawa Macarena Albalustri w filmie("Farewell Essay", 2016) portretuje swoją dziesięcioletnią kotkę o imieniu Liza, która nie je od kilku dni. Wszyscy wiedzą, że zwierzę umiera, choć nikt nie chce się z tym pogodzić. Zbliżająca się śmierć ukochanej kotki wywołuje wspomnienia o innej stracie – matki reżyserki, która zmarła 10 lat temu, a której ta już prawie nie pamięta. Zakopane kilka lat temu uczucia ponownie się ujawniają, uruchamiając niezwykle emocjonalne poszukiwania sensu życia, śmierci, żałoby i opłakiwania. Film jest osobistym esejem na temat pożegnania, a także stosowanych przez nas różnych form żałoby oraz towarzyszących jej rytuałów, które wykorzystujemy, aby poradzić sobie z bólem po utracie kogoś bliskiego.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/farewell-essay/?dist=warszawa Odważną i udaną próbę niekonwencjonalnego filmu na pograniczu gatunków jest(2017) Kabira Chowdhry'ego . Reżyser zadaje podstawowe pytanie, czym tak naprawdę jest film biograficzny, a czym fiction/non-fiction. Podąża z kamerą za młodym reżyserem, który jedzie do miasta Meshampur w Pendżabie, aby nakręcić film o morderstwie Amar Singh Chamkila oraz jego żony i partnerki scenicznej Amarjot w 1988 roku. Chamkila był gwiazdą muzyki folk, bardem śpiewającym o polityce i zwykłych ludziach. Nigdy nie wykryto, kto stał za tą zbrodnią. Film jest dokumentacją działań Chamkili i próbą sfilmowania śledztwa reżysera.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/mehsampur/?dist=warszawa ("I Can Come to You in Your Dreams", 2017) Wiktorii Szymańskiej to zbiór intymnych historii, które łączy utrata bliskich. Obecni i nieobecni komunikują się poprzez obrazy, wizje i wspomnienia. Co dzieje się z tymi, których kochamy, po ich odejściu? Czy możemy zatrzymać ich w naszych wspomnieniach i snach? Czy mogą powrócić i żyć w naszej świadomości? Siedmioro ludzi przechadza się po świecie wspomnień i snów, poszukując tych, których kochali i stracili.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/i-can-come-to-you-in-your-dreams/?dist=warszawa Bohaterką filmu("The Stranger", 2017) Nicole Nielsen Horanyi jest Amanda, samotna matka mieszkająca z córką na przedmieściach Kopenhagi. Na Facebooku poznaje miłego, inteligentnego mężczyznę. Casper przedstawia się jako adwokat, pracujący u swojego ojca. Szybko jednak wychodzi, że jest znacznie zamożniejszy – w posiadaniu jego rodziny znajduje się wiele nieruchomości w stolicy Danii. Para zakochuje się w sobie, Casper wprowadza się do Amandy i zdaje się mieć wobec niej znacznie poważniejsze zamiary. Współczesna bajka? W przeciwieństwie do bajek to książę zmienia się w tej historii w żabę. Amanda przed kamerą rekonstruuje historię tej znajomości.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/the-stranger/?dist=warszawa Film("Possessed", 2018) portretuje ludzi, którzy świadomie kasują swoje konta w mediach społecznościowych. Czy takie gesty prowadzą do śmierci towarzyskiej? Wszak dziś niemal wszyscy pokazują się w internecie, oczekują na reakcje internautów i przyzwyczajają się do bycia obserwowanymi. Metahaven (Diel van der Velden i Vinca Kruk) oraz Rob Schröder stworzyli wyrafinowany esej filmowy na temat świata w okowach smartfonów i wszechogarniającej sieci.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/opetani/?dist=warszawa Reżyserka filmu("Before Summer Ends", 2017) Maryam Goormaghtigh poznała swoich bohaterów - trzech Irańczyków mieszkających w Paryżu - w barze, gdy zorientowała się, że język, w którym się komunikują, to język jej matki. Hossein, Arash i Ashkan nie znaleźli się w stolicy Francji z powodu sytuacji ekonomicznej, konfliktu wojennego czy kulturowych ograniczeń. Wybrali Paryż ze względów edukacyjnych, a teraz, po 5 latach studiów, zastanawiają się, co dalej. Opowieść o nich to lekka i bezpretensjonalna, częściowo inscenizowana, częściowo dokumentalna komedia o przyjaźni, końcu młodości, życiowych wyborach i relacjach francusko-irańskich.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/before-summer-ends/?dist=warszawa