Ogłoszono program 7. edycji Transatlantyk Festival

"Siła kobiet płynie z połączenia pierwotnej odwagi i odpowiedzialności. To najważniejsze wartości" — mówi Jan A.P. Kaczmarek , dyrektor festiwalu. #siłakobiety jest hasłem tegorocznego Transatlantyku, a motyw ten odnajdziemy w wielu zaplanowanych w programie wydarzeniach.W piątek, 14 lipca podczas Gali Otwarcia w Teatrze Wielkim w Łodzi w Wielkim Czytaniu Kobiet wezmą udział znane i cenione Polki - wśród nich m.in.: aktorki Zofia Wichłacz Justyna Wasilewska , pisarki Sylwia Chutnik i Katarzyna Bonda, projektantka Joanna Klimas, reżyserki Joanna Kos-Krauze Maria Sadowska . Spotkaniem z silnymi kobietami będą także dwie z tegorocznego cyklu retrospektyw - Zbliżenia: argentyńskiej reżyserki Lucrecii Martel , która jest gościem specjalnym festiwalu, oraz Barbary Sass . W programie festiwalu zaprezentowane zostaną również filmy o kobietach i tworzone przez kobiety oraz warsztaty dla profesjonalistek z branży filmowej.Sekcja Panorama to przegląd najważniejszych premier, z filmami nagradzanymi na światowych festiwalach. Jest wśród nich wyróżniony Złotą Kamerą w Cannes obraz Léonor Sérraille , a także Philippe'a van Leeuwa — laureat Nagrody Publiczności w sekcji Panorama i Nagrody Specjalnej na festiwalu w Berlinie Eliny Psikou (nagroda Best International Narrative Feature na nowojorskim Tribeca Film Festival) orazreżyserskiego duetu Nana Ekvtimishvili Simon Gross (nagrodzona m.in. w Hongkongu, Seattle, Sofii i Lecce). W programie także głośny filmorazTegoroczna Panorama to również ciekawe tytuły prosto z Hollywood. Właśnie w Łodzi na Transatlantyku po raz pierwszy w Polsce pokazana zostanie, najnowszy film Christophera Nolana Cillianem Murphym . Widzowie festiwalu obejrzą też kryminalnew reżyserii Bena Afflecka orazautorstwa nominowanego do Oscara Taylora Sheridana (w roli głównej Jeremy Renner ).Ta sekcja to autorski wybór najciekawszych filmów dokumentalnych z Polski i zagranicy. W programie m.in. polska premieraw reżyserii legendy światowego dokumentu, Claude'a Lanzmanna , który powracając po latach do Korei Północnej kręci film o przenikaniu się mitologii narodowych z osobistymi.W tym roku po raz pierwszy wręczona zostanie Transatlantyk Distribution Award. Jej laureata wybierze festiwalowa publiczność, a o nagrodę powalczy blisko 50 filmów. W konkursie biorą udział wszystkie tytuły pokazywane premierowo w sekcjach Panorama i Docs. Po festiwalu Transatlantyk Distribution Award trafi do dystrybutora, który zdecyduje się na wprowadzenie zwycięskiego tytułu do kin.Z kolei jury złożone ze zwycięzców konkursu organizowanego w ramach Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja wręczy własne wyróżnienie najlepszemu debiutującemu reżyserowi. Zwycięzca zostanie wybrany spośród autorów filmów prezentowanych w tym roku w sekcji Panorama.Druga edycja konkursu skierowanego do twórców polskiego kina krótkometrażowego. W tym roku do ścisłego finału zakwalifikowało się 29 z ponad 200 zgłoszonych tytułów. Organizatorzy nie uznają gatunkowych granic — w konkursie mogą wziąć udział zarówno filmy fabularne, jak i dokumenty, animacje czy obrazy eksperymentalne.Po raz pierwszy na Transatlantyku odbędą się aż trzy przeglądy filmowe, poświęcone ważnym postaciom kina ostatnich lat. Gościem specjalnym festiwalu będzie Lucrecia Martel , która właśnie na Transatlantyk Festival zostanie uhonorowana prestiżową jubileuszową nagrodą Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI 92. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w czwartek 20 lipca podczas gali zorganizowanej przed projekcją filmu Martel . Uroczystość poprzedzi Master Class z reżyserką, podczas którego artystka odpowie na pytania widzów, zdradzając im metody swojej pracy twórczej.W piątek 21 lipca z widzami spotka się Edward Norton . Będzie to pierwsza wizyta aktora w Polsce. Z tej okazji Transatlantyk przypomni trzy ważne tytuły z jego filmografii:, obsypanego Oscarami- debiut Nortona z 1996 roku, za który dostał on swoją pierwszą nominację do Oscara.Trzecią retrospektywą w tegorocznej sekcji Zbliżenie jest przegląd filmów Barbary Sass , w ramach którego zobaczymy:. Projekcjom towarzyszyć będą spotkania z aktorkami Sass Dorotą Stalińską . W rozmowie z widzami weźmie również udział mąż zmarłej przed dwoma laty reżyserki, wybitny polski operator filmowy Wiesław Zdort W ramach nowej sekcji Historie Kina Transatlantyk zabiera widzów w podróż po historii X Muzy. W tym roku jej tematem są wyjątkowe debiuty reżyserskie. Jest tak wiele genialnych filmów w historii kina. Moment, kiedy ogarnia nas zachwyt, olśnienie filmem – to chwile, na które czekam. Nasza nowa sekcja HISTORIE KINA jest właśnie po to, aby dzielić się z widzami tymi wyjątkowymi przeżyciami" – mówi Joanna Łapińska, dyrektor programowa festiwalu.Już po raz siódmy wyruszymy na Transatlantyku w filmowy rejs szlakiem wyznaczonym przez wielkich mistrzów kuchni. W ramach wyjątkowo lubianej przez widzów sekcji Kino Kulinarne pokazane zostaną znakomite dokumenty o tematyce kulinarnej i okołokulinarnej — obrazy poświęcone jedzeniu, kuchni, ale też osobiste i przez to fascynujące historie życia wielkich gwiazd z kulinarnego świata. Kluczem do Kina Kulinarnego jest idea zdrowej żywności, wolnej od chemii i GMO, wytwarzanej w opozycji do masowej, przemysłowej produkcji, a jednocześnie idea niespiesznego spotkania i rozmowy. Warto dodać, że Kino Kulinarne to autorski cykl Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, a Transatlantyk ma wyłączność na jego prezentację w Polsce.Kilkadziesiąt wieloosobowych łóżek z baldachimami, pod którymi wyświetlane są znakomite filmy — Kino Łóżkowe to jedno z ulubionych miejsc widzów Transatlantyku! W tym roku komfortowe seanse odbywają się od 13 do 21 lipca w łódzkim Pasażu Schillera, a jedną z największych niespodzianek programu jest wieczorny pokaz legendarnego filmu Ridleya Scotta - 21 lipca o 21.00.Ważną częścią festiwalu są pokazy dla najmłodszych. W tym roku w ramach Filmowego Klanu Urwisów zobaczymy tytuły przywiezione przez selekcjonerów z najciekawszych festiwali na świecie, dobrane tak, by jak najmocniej zakorzenić w małych widzach miłość do kina. Po każdym filmie na dzieci czekają warsztaty artystyczne, prowadzone przez doświadczonych animatorów. Małych kucharzy z pewnością zainteresują natomiast zajęcia kulinarne pod hasłem "Urwisy poznają przepisy", prowadzone przez studio Book&Cook.Tradycją festiwalu są nocne seanse pod znakiem Kina Klasy B i Innych Szaleństw w ramach najbardziej niepokornej sekcji Transatlantyku.Sekcja pod nazwą Sezon przypomni najważniejsze premiery sezonu 2016/17.Wyjątkową formułę będzie miało w tym roku kino plenerowe, organizowane wspólnie z łódzkim festiwalem Polówka. Pod hasłem Girl Power! zobaczymy 10 filmów o wyjątkowych kobietach.Filmy realizowane techniką VR cieszyły się ogromną popularnością przed rokiem, dlatego po raz drugi przyjrzymy się najciekawszym produkcjom tego nurtu. Wyświetlimy je w dziewięciu blokach, a każdy z nich będzie poświęcony innemu zagadnieniu, m.in. science-fiction czy teledyskom, tworzonym właśnie w technice VR.W tym roku Transatlantyk ma też niespodziankę dla miłośników kina eksperymentalnego — z okazji Roku Awangardy w przestrzeniach OFF Piotrkowska odbędzie się przegląd filmów awangardowych.Jak co roku w programie Transatlantyku znalazły się konkursy dla młodych kompozytorów: Transatlantyk Instant Composition Contest oraz Transatlantyk Film Music Competition.Pierwszy to jedyny na świecie konkurs kompozycji natychmiastowej, wymagający od uczestników szybkości w podejmowaniu artystycznych decyzji i zdolności do improwizacji. Młodzi twórcy mają za zadanie obejrzeć wybrany dla nich fragment filmu, po czym na oczach jury i publiczności komponują do niego muzykę. 