Kino Dzieci na 17. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty

Seanse dla najmłodszych widzów mają najuż ponad dziesięcioletnią tradycję. W tym roku sekcję po raz pierwszy przygotował, który co roku we wrześniu jest organizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w ponad 20 polskich miastach. Najmłodszych widzów zapraszamy na przedpremierowy pokaz Marty Karwowskiej , nawiązujący do najlepszych tradycji polskiego kina familijnego oraz trzy zestawy filmów krótkich, w tym pojedyncze odcinki najnowszych polskich seriali animowanych oraz filmy krótkometrażowe z całego świata, które zdobyły uznanie na wielu festiwalach filmowych dla dzieci.12-letnia Julka ma spędzić wakacje u mało sympatycznej ciotki w Warszawie. W tej samej kamienicy mieszka Olek i nieodstępujący go na krok pies Pulpet. Kiedy dzieciom wpada w ręce tajemniczy plan, zaczyna się prawdziwa przygoda. Ruszają na poszukiwanie skarbu, na drodze do rozwiązania zagadki staje złodziejska szajka. Nikt nie jest tym, za kogo się podaje, a wyścig z czasem trwa. W rolach głównych, obok rewelacyjnych aktorów dziecięcych, wystąpili między innymi Roma Gąsiorowska Krzysztof Stroiński . Scenariusz do filmu był rozwijany podczas warsztatów Film For Kids.PRO organizowanych przez Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu oraz najmłodszymi aktorami.W zestawie zostaną pokazane odcinki najnowszych polskich seriali dla najmłodszych. Basia zabierze młodych widzów na wycieczkę do ZOO, Ala przedstawi wszystkim swoje koty a Czipu wyczaruje z kapelusza niesamowite dźwięki. Pompik opowie o tym, jak to jest być małym wielkim żubrem, a Toru Superlis zdradzi swoją rodzinną historię. Wikkinga Tappiego czeka zamieszanie z zimowymi zapasami, a niedźwiedzie udowodnią, że przytulanie się to najmilszy sposób na udany dzień. Po seansie odbędą się warsztaty plastyczne: "Czas na kolejne przygody(tworzenie flip booków z nowopoznanymi bohaterami)".Bohaterowie zestawu wpadają w kłopoty. Na szczęście dzięki dobremu humorowi i przyjaciołom każdemu z nich uda się je przezwyciężyć. Widzowie poznają Pana Patyka (kolejna poadaptacja książki J. Donaldson), Ciasteczko, Tygryska, Ośmiornicę i Lucy, która bardzo nie lubi, gdy mama nazywa ją Myszką. A na koniec mała czerwona linia pokaże, co może się wydarzyć, kiedy schowa się ją do kieszeni. Po seansie odbędą się warsztaty plastyczne: "Co da się wyczarować z czerwonej linii? (zabawy plastyczne z muliną)".Czy to źle, że każdy z nas jest inny? A może te różnice są naszą największą siłą i dzięki nim wszyscy jesteśmy niepowtarzalni? Dzieci spotkają Kieszonkowego Człowieczka, Jelonka i wrażliwego Odda. W trzeciej części swoich przygód powróci Mały Ptaszek, który tym razem nie zazna chwili spokoju przez uprzykrzającą mu życie dżdżownicę. Młodzi widzowie poznają historię zagubionego listu i znajdą wspólnie z bohaterami filmu odpowiedź na pytanie, skąd na niebie wzięły się gwiazdy. Po seansie odbędą się warsztaty plastyczne: Jak wygląda twój bohater? (robienie notesów obrotowych z podobiznami bohaterów filmowych)Pełny programzostanie ogłoszony 12 lipca na www.nowehoryzonty.pl