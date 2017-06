Nowe Horyzonty: Ben Weathley i Flying Lotus w Nocnym Szaleństwie

W tegorocznej sekcjibędzie można zobaczyć osiem najnowszych filmów, które dekonstruują schematy kina gatunkowego, bawią się konwencjami, prowokują, przekraczają granice.) w wystrzałowymśmieje się z na pozór groźnego świata męskich przestępców, serwując widzom błyskotliwy pastisz Tarantino . Na ekranie obłędna strzelanina, skrzące się humorem dialogi i fenomenalna obsada, w tym między innymi Brie Larson Cillian Murphy . Jednym z producentów jest Martin Scorsese i nie może to być przypadek. W podobne rejony wybiera się południowokoreański przebój festiwali w Toronto i Rotterdamie – Sung-su Kima – hiperkrawe, mroczne, rewelacyjnie zrealizowane kino policyjne w stylistyce neo-noir.W tegorocznej selekcji znajdą się aż dwa tytuły z Australii. Nagrodzony w Wenecji, wysmakowany wizualnie, zanurzony w estetyce lat 80. thriller Bena Younga pokazuje brutalną, trzymającą w napięciu historię uprowadzenia i uwięzienia przez seryjnych morderców 17-letniej dziewczyny. Damiena Powera , przebój festiwalu Sundance, to intrygująca odpowiedź na Sama Peckinpaha – ekscytujący thriller o drzemiącej w człowieku agresji.W programie sekcji znalazły się również trzy najbardziej szalone filmy roku. Amat Escalante ) wywraca do góry nogami tematy znane z Waleriana Borowczyka . Nagrodzeni Srebrnym Lwem w Wenecji za najlepszą reżyserię campowimieszają formułę kina sci-fi z psychodelicznym thrillerem i meksykańską dzikość z absurdem. Po tegorocznym festiwalu Sundancew reżyserii kultowego muzyka i eksperymentatora Flying Lotusa zostało jednogłośnie obwołane najbardziej obleśnym filmem wszechczasów. Postapokaliptyczna, niesmaczna, dziwaczna wizja amerykańskiego artysty będzie z pewnością jednym z najbardziej kontrowersyjnych filmów festiwalu. Grecki reżyser o pseudonimie The Boy to z kolei autor najbardziej szalonego filmu europejskiego –to autorski, krzykliwy, wyrazisty film science-fiction, który z pewnością podzieli nowohoryzontową publiczność.Ostatnim film w sekcji to głośny brytyjski Glenn Close , prezentujący nowe podejście do gatunku zombie movie. Pokazywany na wielu światowych festiwalach, zbierający rewelacyjne recenzje film Colma McCarthy’ego , intryguje przewrotnym pomysłem i hipnotyzującym klimatem.odbędzie się w dniach2017. Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony. Więcej o programie na www.nowehoryzonty.pl