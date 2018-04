Ruszyła sprzedaż biletów na Millennium Docs Against Gravity!

Bilety na filmy 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity są już dostępne w kasach kin a także online. Wyczekiwane tytuły łatwo znajdziesz na stronie Festiwalu: www.docsag.pl i także tam możesz kupić bilety na wybrane seanse. Dodaj wybrane filmy do Mojego Programu, aby łatwo ułożyć swój idealny plan na Festiwal!15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 11-20 maja w Warszawie i Wrocławiu, w Lublinie 13–21 maja, zaś w Gdyni 16-25 maja. Lokalna edycja festiwalu będzie miała miejsce także w Bydgoszczy, która odbędzie się 19–26 maja.Sprawdź program 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity tu:Organizatorzy podpowiadają, jak odnaleźć się w gąszczu filmowych propozycji. Program 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity ułożony jest zgodnie z sekcjami tematycznymi – tak, aby ułatwić wybór tym, którzy chcą dowiedzieć się więcej o wybranych elementach otaczającej rzeczywistości przedstawionej w najwyższej klasy filmach dokumentalnych.Znajdziesz tam m.in. sekcję Fetysze i kultura. To zbiór filmów, które poprzez przedstawienie szczególnych – czasem dziwacznych, ale zawsze budzących emocje, zjawisk życia społecznego obrazują dzisiejszą rzeczywistość. I podpowiadają, co fetysze mówią o współczesnej kulturze?W sekcji Muza i Wena historie wyjątkowych osobowości świata sztuki. W nowej sekcji Peryferie Imperium filmy obrazujące poświęcona współczesną sytuację krajów byłego ZSRR. Sekcja Klimat na zmiany to filmy, które są zarówno analizami współczesnych zagrożeń jak i wypowiedziami, dającymi nadzieję na lepszą, ekologiczną przyszłość. Ale to tylko mała część bogatego programu sekcji FestiwaluZe wszystkimi sekcjami 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity możesz się zapoznać tu:Konkursy to m.in. przewodnik dla tych, którzy szukają najnowszych, znakomitych dzieł światowej i polskiej kinematografii. W programie warszawskiej edycji 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity aż 12 konkursów. Wśród nich ten najważniejszy - Konkursie Głównym festiwalu Millennium Docs Against Gravity o Nagrodę Banku Millennium. A także Konkurs Fiction/Non-Fiction filmów na pograniczu dokumentu i fabuły.W tym roku podczas 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity odbędą się aż dwa nowe konkursy – Konkurs "Odcienie wolności" organizowany wspólnie przez Discovery Polska, Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny i Millennium Docs Against Gravity w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, i Konkurs VRSAWA dedykowany filmom VR (virtual reality) – sekcji rozwijanej przez Festiwal i Bank Millennium, mecenasa Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity.Z filmami wszystkich konkursów możesz zapoznać się tu:Jak znaleźć czas? Najlepiej zaplanuj już teraz maj z 15. Festiwalem Filmowym Millennium Docs Against Gravity – zrobisz to łatwo dzięki funkcji Mój Program, dodając serduszko do wybranego filmu w kalendarzu: